Michelle Pfeiffer vrea să fie din nou Catwoman

Actriţa americană Michelle Pfeiffer, interpreta personajului Catwoman în filmul ”Batman revine” din 1992, a declarat că şi-ar dori să joace din nou acest rol, în următoarea producţie din seria Batman. Celebra actriţă americană, în vîrstă de 51 de ani, a mărturisit că este posibil ca producătorii viitoarei pelicule din seria Batman să nu o distribuie în rolul Catwoman, deoarece acesta ar putea fi atribuit unei actriţe mai tinere. Deşi acceptă posibilitatea de nu fi invitată să joace în noul proiect, Michelle Pfeiffer a mărturisit recent că ar fi bucuroasă să dea ”lecţii de biciuit” viitoarei interprete a rolului Catwoman. Presa de specialitate a vehiculat numele actriţelor Angelina Jolie şi Rachel Weisz pentru viitoarea Catwoman, dar Michelle Pfeiffer a refuzat să desemneze o favorită, spunînd că ambele ar fi extraordinare în acest rol.

Michelle Pfeiffer şi-a început cariera cu mici roluri în filme de televiziune, în anii \'70 şi a devenit cunoscută pe marile ecrane în filmul ”Scarface” (1983), în care a jucat alături de Al Pacino. Printre rolurile notabile pe care le-a realizat se numără cel din ”Legături periculoase” (1988), pentru care a fost recompensată cu un premiu BAFTA, cel din ”Cîmpul dragostei” (1993), pentru care a primit un Urs de Argint şi cel din ”Fabuloşii Baker-Boys”, pentru care a fost recompensată cu premii din partea presei străine de la Hollywood, a asociaţiilor de critici din New York şi Los Angeles, a National Society of Film Critics şi a Board of Review. Actriţa a fost nominalizată de trei ori la premiile Oscar, pentru rolurile din ”Fabuloşii Baker-Boys”, ”Legături periculoase” şi ”Cîmpul dragostei”.