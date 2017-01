Michelle Rodriguez şi Zac Efron, cuplu de vacanţă

Actorii americani Michelle Rodriguez şi Zac Efron nu par să mai aibă prea multe în comun, dar formează un cuplu! Erau foarte buni prieteni. Atât de buni încât au decis să plece împreună în vacanţă, pentru că, nefiind implicaţi în relaţii serioase, nu vroiau sub nicio formă să fie singuri. În ultimul an, Zac Efron a stat mai mult pe la dezintoxicare, în timp ce Michelle Rodriguez a rămas fidelă reputaţiei sale de petrecăreaţă pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Acum însă, Michelle Rodriguez şi Zac Efron s-au tot plimbat la bordul unui iaht pe Marea Mediterană şi au făcut o escală şi în Sardinia. În această vacanţă, se pare că şi-au dat seama că au sentimente mult mai profunde decât o simplă prietenie. Cei doi au mai fost însoţiţi şi de alţi prieteni - omul de afaceri italian Gianluca Vacchi, care le-a fost gazdă, şi dansatorul Youssef Giga. Diferenţele dintre Michelle Rodriguez, de 35 de ani, şi Zac Efron, de 26 de ani, s-au văzut în postările făcute de Gianluca Vacchi pe contul său de Instagram. Grupul de prieteni fie a dansat de zor pe piesa lui Lil' Jon “Turn Down for What” sau pe piesa “Wiggle” a lui Jason Derulo. În plus, Michelle Rodriguez şi-a găsit timp şi să facă yoga. Actriţa americană vine după o relaţie cu fotomodelul britanic Cara Delevingne, care s-a destrămat cu câteva săptămâni în urmă.