Michelle Williams despre Hollywood: „Nu există reguli şi limite!”

Actriţa Michelle Williams spune că nu există reguli şi limite la Hollywood şi crede că este uşor ca cineva să îşi piardă controlul în acest loc. Michelle Williams, care a dorit să se separe din punct de vedere juridic de părinţii ei, la vârsta de 15 ani, pentru a începe mai uşor o carieră de actriţă, a spus că ar fi fost simplu să piardă controlul dacă nu şi-ar fi impus anumite restricţii. „Nu existau limite, nici reguli. Am făcut greşeli şi am încercat să-mi impun propriile reguli de siguranţă”, a declarat actriţa. „M-am gândit la asta ca la un joc de bowling, lucrurile pe care le voi face şi cele pe care nu le voi face. Chiar dacă am luat nişte curbe periculoase, nu am căzut în prăpastie”, a mai spus Michelle Williams. Actriţa, în vârstă de 30 de ani, are o fiică de cinci ani, pe nume Matilda, cu fostul ei logodnic, regretatul Heath Ledger. Aceasta a considerat că viaţa de la Los Angeles nu i se potrivea şi s-a bucurat când a obţinut un rol în serialul „Dawson\'s Creek / Cei mai frumoşi ani”, în 1997, şi s-a putut muta astfel în Carolina de Nord.

Michelle Williams a fost nominalizată la Oscar în anul 2005 pentru rolul din „Brokeback Mountain” şi a jucat în 2009 în thriller-ul „Shutter Island”, regizat de Martin Scorsese, şi mai recent în „Blue Valentine”, rol pentru care este nominalizată la Globurile de Aur 2011. Michelle Williams urmează să o întruchipeze pe Marilyn Monroe, în pelicula „My Week with Marilyn”, în regia lui Simon Curtis, jucând alături de actori precum Kenneth Branagh şi Julia Ormond.