Michelle Williams şi Spike Jonze nu îşi mai ascund relaţia

După luni de doliu în care a păstrat distanţa de mass-media, Michelle Williams face primul pas spre o nouă viaţă fără Heath Ledger. De cîteva luni bune se specula faptul că formează un cuplu cu regizorul Spike Jonze, dar pînă zilele trecute cei doi nu s-au afişat în public. Michelle Williams şi Spike Jonze venit împreună la premiera filmului “Synecdoche, New York”, lungmetrajul de debut al lui Charlie Kaufman. Spike Jonze şi-a a mîngîiat pe spate parnetera şi chiar a apucat-o de mijloc în timp ce aceasta stătea de vorbă cu Catherine Keener, alături de care Michelle Williams a jucat în “Synecdoche, New York”. Confirmarea finală a venit mai tîrziu cînd cei doi au mers tot împreună la petrecerea organizată pentru premiera filmului, de unde au plecat spre miezul nopţii sărutîndu-se cu foc.

Michelle Williams, care are o fiică de trei ani din relaţia sa cu Heath Ledger, l-a întîlnit pe Spike Jones în 2006, cînd a susţinut o probă pentru rolul din filmul lui, “Where the Wild Things Are”. S-au reîntîlnit anul trecut cînd, în sfîrşit, a fost aleasă să joace în “Synecdoche, New York, un film pe care el l-a produs. Regizorul Spike Jonze a fost timp de patru ani soţul Sofiei Coppolla.