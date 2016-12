Michigan îşi reduce emisiile de mercur cu 90%

Autorităţile din Michigan au hotărît că fabricile de pe teritoriul acestui stat să îşi reducă emisiile de mercur cu 90% faţă de nivelul înregistrat în 1999, pînă în 2015. Per total, 1,63 de tone de emisii de mercur vor fi eliminate din atmosferă în fiecare an. Măsura este cu atît mai importantă cu cît pentru fiecare din cele 11.000 de lacuri din Michigan există avertizări de poluare cu mercur, în vigoare. În plus, pescuitul contribuie cu două miliarde de dolari la bugetul statului, în fiecare an.

În apă, mercurul se transformă în metilmercur. Chimicalele se acumulează în peşti, ameninţîndu-i pe toţi cei care îi consumă. Expunerea la mercur este responsabilă pentru IQ-ul redus al oamenilor, pentru problemele de vedere, memorie şi pentru capacitatea motorie redusă. Copiii şi nou-născuţii sînt cei mai expuşi la infecţii. Centralele energetice sînt responsabile pentru cea mai mare parte din emisii, ce rezultă din arderile de cărbune. Michigan este al 19-lea stat american care decide să limiteze emisiile în acest fel.