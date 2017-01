Liceul Teoretic „Decebal” din Constanţa a găzduit, ieri, activitatea „Micii întreprinzători”, al cărei obiectiv principal a fost dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor. Desfăşurată sub coordonarea prof. Mariana Bordeiu, manifestarea a constat într-o competiţie între clasele a X-a. Fiecare clasă a fost organizată sub forma unei societăţi comerciale, în cadrul căreia elevii şi-au asumat diferite roluri şi atribuţii: manager, responsabil PR, patiseri, vânzători, etc. Domeniul de activitate al acestor societăţi l-a reprezentat industria alimentară, iar produsul comercializat au fost clătitele, care au fost vândute doritorilor în pauza de prânz.