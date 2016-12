Micii performeri din sportul constănţean, premiaţi de DJST

Constanţa şi-a premiat ieri, la Hotelul Sport, într-o atmosferă de sărbătoare, performerii anului 2011 la juniori şi tineret. Eforturile depuse de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa au făcut ca cei mai buni sportivi ai judeţului de la ţărmul mării să primească premii în valoare totală de 14.000 de lei.

„I-am sărbătorit pe sportivii de la juniori şi tineret şi am vrut neapărat să ne bucurăm alături de ei pentru performanţele realizate în acest an. Şi eu am fost copil şi ştiu ce înseamnă să-ţi aducă Moş Crăciun, prin reprezentanţii administraţiei, un cadou la final de an. A fost o zi veselă, frumoasă, completată şi de faptul că Eliza Samara a dorit ca recompensele să treacă prin mâna ei către cei mici. Contează enorm, pentru că Eliza este un model de urmat. Este un bilanţ bun pentru sportul constănţean la finalul acestui an, raportat la ceea ce înseamnă România în acest moment. Dintre cele 42 de judeţe, Constanţa are cei mai buni sportivi”, a spus directorul DJST Constanţa, Elena Frîncu, care le-a făcut o surpriză premianţilor, invitând-o pe Eliza Samara, câştigătoarea Premiului Judeţean pentru Sport la seniori în acest an, să efectueze ceremonia de premiere.

„A fost un moment emoţionant, mai ales că nu mă aşteptam şi vreau să le mulţumesc celor care s-au gândit la mine. Şi pentru mine, şi pentru ei este un impuls şi le urez tuturor un an şi mai bun, să muncească mult şi să asculte de părinţi şi de antrenori. Premierea celor mai buni sportivi mi se pare o iniţiativă foarte bună şi le oferă ocazia să înţeleagă că se face totul pentru ei”, a declarat Eliza Samara, multiplă medaliată la Campionatele Europene de tenis de masă în acest an. „Vreau să-i felicit pe aceşti copii, care îşi petrec mult timp muncind pe teren, în sala de sport sau pe lac. Le urez în continuare mult succes şi să asculte de antrenori, pentru că este greu să ajungi în vârf, dar mai greu este să te menţii”, a adăugat Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” din Constanţa.

SPERANŢE PENTRU 2012. Câştigător al Premiului Judeţean pentru Sport la juniori şi tineret, canotorul Ion Prundeanu a fost recompensat cu 2.500 de lei, atleta Andreea Ogrăzeanu cu 2.000 de lei, Lavinia Ţîrlea şi Mădălina Rusu cu câte 1.500 lei, Laura Oprea şi Laura Pricop cu câte 1.000 de lei, iar ocupanţii locurile 6-10 cu câte 700 lei. O parte dintre premianţi nu au fost prezenţi, explicaţia venind din partea lui Andrei Szemerjai: „Nu trebuie privită ca o impoliteţe, Aceşti copii îşi petrec aproape tot anul în cantonamente cu loturile naţionale. Au foarte puţine zile libere şi acum au ocazia să meargă acasă. Mulţi dintre ei sunt din localităţi situate la mare distanţă, dar Constanţa este pentru ei a doua casă”. Vizibil emoţionaţi, sportivii prezenţi şi antrenorii lor au promis că vor încerca să aducă medalii pentru sportul constănţean şi în anul următor. „A fost un an foarte bun, care mi-a adus două medalii de aur la Campionatele Europene de gimnastică aerobică, la junioare. Pentru noi, această premiere înseamnă foarte mult şi vreau să-i mulţumesc doamnei Elena Frîncu”, a spus gimnasta Bianca Gorgovan. „S-a încheiat un an excelent, în care am obţinut două titluri europene la junioare, mai multe titluri naţionale şi am stabilit şi recorduri naţionale. Eu nu mă port ca celelalte fete. Îmi place să ridic greutăţi, să fac muşchi şi îmi doresc să continui cu rezultatele bune şi pe viitor. Modelele mele în sport sunt Elena Frîncu şi Ilie Floroiu”, a declarat micuţa halterofilă Laura Pricop.