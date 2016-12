„Micii Sanitari”, la Grădiniţa Gulliver

Toţi cei care, în cursul dimineţii de ieri, au trecut pragul Grădiniţei Gulliver din Constanţa, puteau crede cu uşurinţă că au intrat într-un spital al spiriduşilor. Grupuri de fetiţe şi băieţei, din şapte grădiniţe constănţene, cu toţii costumaţi în doctori, erau pregătiţi să participe la etapa locală a concursului „Micii Sanitari”. „Sîntem la a treia ediţie a concursului „Micii Sanitari”. La început, acest concurs s-a desfăşurat numai la Mangalia, după care, în următorul an, a continuat şi în Cumpăna şi Constanţa; şi aşa am ajuns la a treia ediţie a acestui concurs, pentru că cei mici sînt atît de încîntaţi de acest proiect încît nu am putut să renunţăm la el. Încercăm ca, în felul acesta, să putem să le arătăm ce trebuie să facă pentru viitor, pentru igiena lor, să înveţe de mici cum să acorde primul ajutor, pentru că, de fapt, acesta este scopul acestui proiect, să înveţe să acorde primul ajutor şi din ”micii sanitari” să ajungă ”sanitarii pricepuţi”, a spus psihologul Carmen Lungu, directorul filialei Crucii Roşii Constanţa, coordonatoarea proiectului. Echipele formate din copii de la grădiniţele Năsturel, Lumea poveştilor, Mugurel, Steluţele Mării, Lumea copiilor, Amicii şi Gulliver, s-au întrecut pe parcursul a cinci probe, toţi copiii dovedind că instrumentele medicale şi principalele tehnici de prim-ajutor nu le sînt străine. Şi cum „doctorii” au fost foarte bine pregătiţi, juriul a avut o misiune extrem de grea în a alege echipa cîştigătoare, astfel Grădiniţa Gulliver, gazda evenimentului, a fost declarată cîştigătoare doar după două probe de baraj. Printre membrii juriului s-a numărat şi gimnasta de talie mondială, Daniela Sofronie. „Îmi plac foarte mult copiii şi, cînd am auzit despre ce este vorba, am acceptat cu plăcere invitaţia”, a declarat campioana. Micii sanitari învingători la Constanţa, se vor deplasa la Mangalia, unde va avea loc etapa judeţeană a concursului. Şi, pentru că se apropie sezonul estival, să reţinem sfatul copiilor, în cazul în care ne vom expune prea mult la soare: „ se aşează pacientul la umbră, i se aplică o pungă cu gheaţă pe piept sau comprese sterile, reci şi i se administrează lichide, precum apa sau ceaiul”.