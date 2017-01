Micile detalii au făcut diferența în duelul CVM Tomis - Copra Volley

După 19 victorii consecutive obținute în acest sezon, Club Volei Municipal Tomis Constanța a fost învinsă, marți seară, de Copra Volley Piacenza, scor 2:3 (18:25, 25:21, 23:25, 28:26, 16:18), în ultima etapă din Liga Campionilor la volei masculin. A fost o partidă superbă, care a durat două ore și jumătate și a fost decisă de inspirația cubanezului Poey în finalul setului decisiv. De altfel, universalul de la Copra a realizat pentru echipa sa punctele 14, 15, 16 (atacuri) și 17 (as), iar la punctul 18 a servit excelent, provocând o preluare ratată pentru Janic și contraatacul lui Petkov, blocat cu ușurință de trei dintre coechipierii săi! Practic, cele două formații au fost egale pe teren, însă un meci de volei trebuie să aibă o câștigătoare... Și totuși, până la urmă ce a făcut diferența în favoarea italienilor?

PRACTIC, NOROCUL A DECIS ÎNVINGĂTOAREA

„Ambele echipe au în lot jucători de mare valoare, adevărați campioni. Diferența a făcut-o o singură minge: la 15:14 pentru noi, serviciul lui Laza a intrat perfect, însă ei au preluat bine și atacul lui Poey a fost mult prea puternic. Sunt mici detalii în cazul meciurilor dintre echipe mari, unde diferențele sunt insesizabile. Astăzi (n.r. - marți) nu a fost diferență între cele două echipe și ambele meritau să câștige”, a declarat Martin Stoev, antrenorul principal al Tomisului. „Diferența au făcut-o jocul lor mai bun la serviciu și faptul că noi nu am fost chiar așa de proaspeți, s-a simțit oboseala acumulată săptămâna trecută. Asta e, acum urmează să ne pregătim cât mai bine pentru meciurile foarte importante care urmează, cele din 11 și 18 februarie”, a adăugat extrema constănțeană Bojan Janic. „La un asemenea meci, decis în tie-break, doar micile detalii pot face diferența. Se pare că noi am fost puțin mai atenți la unele faze importante, dar am profitat și de absența lui Simeonov în setul decisiv, când gazdele au slăbit puțin pe atac”, a opinat experimentatul Samuele Papi, extrema Piacenzei. „Partida a fost foarte echilibrată și cred că frumoasă pentru privitori. Diferența cred că au făcut-o serviciile puternice ale lui Poey din finalul meciului”, a spus și Andrea Radici, antrenor principal la Copra.

Reamintim că ambele echipe s-au calificat pentru faza play-off 12 a competiției, în care amândouă vor înfrunta formații din Rusia! CVM Tomis a „picat” cu Lokomotiv Novosibirsk, iar Copra Volley va avea o „misiune imposibilă” cu Zenit Kazan, singura echipă care nu a pierdut niciun set în grupă!

MÂINE, CVM TOMIS JOACĂ ÎN CAMPIONAT, CU CSM BUCUREȘTI

După ce miercuri au fost liberi, voleibaliștii constănțeni au revenit de ieri la antrenamente, pentru că până la sfârșitul lunii februarie vor disputa câte două meciuri oficiale pe săptămână! Următoarea partidă a campionilor este programată mâine, de la ora 17.00, tot în Sala Sporturilor din Constanța. Adversara Tomisului va fi CSM Bucureşti, în etapa a 14-a din Divizia A1.