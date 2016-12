Micile fricţiuni din USL, transformate de unii în tsunami

NEVOIA DE COMPROMIS Toţi liderii partidelor ce formează Uniunea Social-Liberală sunt pândiţi, doar-doar vor scăpa un porumbel de „breaking news” care anunţă ruperea alianţei. Opoziţia a tot jonglat cu ideea ruperii USL, făcând prognosticuri sau folosindu-se de tot felul de tertipuri pentru inducerea unei astfel de idei. E drept că lucrurile nu sunt tocmai roze în alianţă, dar nici „Purgatoriu” nu este, vorba unui social-democrat. Într-o emisiune televizată, liderul senatorilor PSD, Ilie Sârbu, a fost întrebat, în contextul unei discuţii despre subiectele în disensiune şi schimburile de replici dintre PSD şi PNL din ultima perioadă, cum ar trebui să se regleze situaţia dacă liberalii şi social-democraţii rămân fiecare pe poziţiile lor şi dacă se are în vedere „divorţul" în USL. Sârbu a răspuns: „Nu, nu divorţăm în USL. Dar nu există soluţie de compromis dacă nu înţelegem că nu se poate continua aşa”. În schimb, el spune că ar fi două variante: fie compromis şi se merge mai departe aşa, fie lucrurile sunt tranşate „bărbăteşte" şi „fiecare merge pe drumul lui".

SCEPTICISM ŞI OPTIMISM Nici vicepremierul Liviu Dragnea nu a scăpat de jurnalişti care l-au întrebat dacă USL se rupe. Acesta a refuzat să creadă că nu mai pot fi acceptate compromisurile: „Eu sper să nu, pentru că am avut o serie întreagă de proiecte majore cu care am mers în faţa românilor care ne-au crezut şi ne-au şi votat pentru aceste proiecte, pe care vreau să le ducem la capăt". El a arătat că se află în relaţii bune cu toţi liberalii: „Nu ne-am certat, nu ne-am bătut, nu ne-am înjurat. Nu avem tensiuni. Nu ne-am căsătorit, să intrăm acum în faza de divorţ. Suntem colegi într-un proiect politic serios, major, funcţionăm în continuare". Preşedintele PNL Constanţa, deputatul Gheorghe Dragomir, dă asigurări că USL nu se destramă prea curând, considerând că nuanţa declaraţiilor lui Sârbu a fost alta: „Noi, toţi, am spus că la un moment dat se va rupe USL, pentru că este firesc, dar până atunci mai avem câteva probleme de rezolvat, nu doar să stăm la putere, că e bine să stăm acolo. Soluţii de compromis tot timpul s-au găsit”. La rândul său, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat că nu găseşte „nimic semnificativ de comentat" în legătură cu afirmaţiile senatorului PSD, menţionând că nu le consideră de o „asemenea gravitate" încât să genereze hotărâri. Şi premierul Victor Ponta a dat asigurări că Guvernul USL funcţionează foarte bine, el admiţând că în Uniune au apărut sincope, dar doreşte ca acestea să fie rezolvate: „Restul e cancan". Cum în viaţa politică arde mereu jarul mocnit al orgoliilor şi intereselor de tot felul, vom vedea ce va urma.