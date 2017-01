Mick Hucknall, la vremea regretelor

Solistul trupei ”Simply Red” şi-a cerut scuze că a rănit sentimentele a sute de femei cu care a făcut sex în timpul vârfului carierei sale. Starul estimează că este vorba cam de o mie de reprezentante ale sexului slab care i-au trecut prin pat. “Regret că am umblat din floare în floare. De fapt, pot să mă scuz public? Ştiu cine sunt şi îmi pare sincer rău. Când eram faimoşi, era o nebunie. Între 1985 şi 1987, mă culcam cu câte trei femei în fiecare zi. Nu spuneam niciodată nu. Asta a fost când vroiam să fiu un popstar. Trăiam visul şi singurul meu regret este că am rănit fete cu adevărat bune”, a mărturisit vedeta. Explicându-şi comportamentul, Mick Hucknall a adăugat: ”Vroiam dragoste de la fiecare femeie de pe planetă, pentru că mi-a lipsit dragostea mamei mele. A fost o dependenţă care m-a dus într-o perioadă neagră, din 1996 şi până în 2001, când am fost atât de aproape de mocirlă. Eram mai mult beat decât seduceam… Nu am obţinut niciodată contactul emoţional după care am tânjit”, a completat cântăreţul. În plus, starul nu se consideră nici plin de sex-appeal. ”Un bărbat roşcat nu este considerat în general un sex simbol”, a conchis acesta.