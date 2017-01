Mick Jagger, invitat în emisiunea Saturday Night Live

Cântăreţul Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, va prezenta, în premieră, o ediţie a emisiunii de televiziune Saturday Night Live, pe 19 mai, au anunţat reprezentanţii postului NBC. Solistul trupei The Rolling Stones a cântat de două ori, în trecut, în această longevivă emisiune TV de satiră şi umor, însă nu a fost niciodată prezentatorul ei. Mick Jagger, în vârstă de 68 de ani, va şi cânta în show-ul de pe 19 mai, care va încheia sezonul din acest an al emisiunii. Mick Jagger a avut şi o apariţie episodică în Saturday Night Live, în 2001, într-o scenetă în care actorul de comedie Jimmy Fallon a imitat în oglindă celebrele mişcări de dans ale rockerului britanic.

Saturday Night Live este un show săptămânal de divertisment, difuzat seara târziu, pe micile ecrane nord-americane, creat de Lorne Michaels şi Dick Ebersol. Emisiunea a avut premiera pe postul NBC, pe 11 octombrie 1975. Întregul show constă într-o suită de scenete care parodiază politicieni sau aspecte din cultura americană contemporană, întrerupte de secvenţe muzicale, asigurate de artişti celebri. Întreaga emisiune se desfăşoară live iar distribuţia show-ului este asigurată de o echipă de artişti care apar în fiecare episod, de invitaţi speciali şi de gazdele săptămânale ale emisiunii. Emisiunea a contribuit la lansarea carierelor unor actori de comedie renumiţi, precum Dan Aykroyd, John Belushi, Chevy Chase, Jimmy Fallon, Will Ferrell, Tina Fey, Eddie Murphy, Bill Murray, Mike Myers şi Adam Sandler.