Mick Jagger, oaspete la Festivalul de Film de la Deauville

Solistul trupei The Rolling Stones, Mick Jagger, va participa la cea de-a 40-a ediție a Festivalului Filmului American de la Deauville, din Franța, în calitate de producător de film, cu pelicula ”Get on Up”, dedicată legendarului cântăreț de soul James Brown. Realizată cu ajutorul producătorului Brian Grazer, cunoscut pentru ”J. Edgar” sau ”Inside Man”, și produsă de compania proprie a lui Mick Jagger, Jagged Films, pelicula ”Get on Up” aduce pe marile ecrane povestea vieții și carierei celui considerat ”The Godfather of Soul”, decedat în 2006. În distribuția peliculei, regizată de Tate Taylor și care va avea premiera în cadrul festivalului, îi regăsim pe Chadwick Boseman în rolul lui James Brown, Dan Aykroyd, Viola Davis, Octavia Spencer din ”The Help” sau pe Nelson Ellis, cunoscut pentru producția HBO ”True Blood”.

Din filmografia companiei Jagged Films fac parte producția ”Enigma” din 2001, cu Kate Winslet în rolul principal și în care Mick Jagger a avut o apariție ca figurant, precum și documentarul ”Being Mick”, despre viața rockerului. În 2008, Mick Jagger l-a ajutat pe Martin Scorsese în realizarea documentarului ”Shine a Light”, despre legendara trupă The Rolling Stones.