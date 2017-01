Mick Jagger şi David Bowie, scenarişti

Mick Jagger şi David Bowie au scris împreună scenariul pentru un lungmetraj a cărui acţiune este plasată în industria muzicii rock. Potrivit tabloidului britanic ”The Sun”, solistul trupei The Rolling Stones a scris acest scenariu, despre aventurile unor manageri muzicali din industria rock, încă din anii ’60, iar de curând a început să contacteze o serie de actori de renume pentru a le propune rolurile din acest proiect cinematografic. Scenariul abundă în întâmplări petrecute în zilele lor de glorie, la care Mick şi colegii lui de trupă au asistat sau despre care au auzit vorbindu-se în timpul călătoriilor lor, a adăugat aceeaşi publicaţie. Mick Jagger intenţionează să şi joace în acest film, despre care se spune că va fi produs de propria lui companie, Jagged Films. Mick Jagger face parte din trupa The Rolling Stones, alături de Ronnie Wood, Charlie Watts şi Keith Richards. Trupa The Rolling Stones a vândut peste 200 de milioane de albume în lumea întreagă pe parcursul ultimelor cinci decenii şi a susţinut mii de concerte cu casa închisă.