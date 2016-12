Mick Jagger, străbunic

La 70 de ani, cântăreţul britanic Mick Jagger, solistul trupei rock The Rolling Stones, a devenit străbunic. Nepoata sa Assisi Jackson, în vârstă de 21 de ani, a născut în weekend-ul trecut o fetiţă. Acesta este primul copil al cuplului format de nepoata celebrului rocker şi iubitul ei, Alex Key, de 25 de ani. Numele fetiţei nu a fost deocamdată dezvăluit.

Mick Jagger, o legendă a muzicii rock, are şapte copii cu patru femei diferite şi patru nepoţi. Jade Jagger, fiica lui Mick Jagger cu fosta lui soţie Bianca Jagger, este bunica în vârstă de 42 de ani a bebeluşului născut weekend-ul trecut. La rândul său, Jade Jagger, fost model profesionist, urmează să nască şi să devină mamă pentru a treia oară, peste câteva săptămâni. ”Femeile din familia noastră au pur şi simplu tendinţa de a avea copii de la vârste fragede. E ceva care ţine de genele noastre”, a declarat Assisi Jackson pentru revista ”Hello!”.

2014 a fost, până acum, un an dificil pentru celebrul rocker britanic. Iubita sa, creatoarea de modă L'Wren Scott, s-a sinucis la vârsta de 49 de ani, în luna martie. Cei doi aveau o relaţie din anul 2001. Tragedia l-a determinat pe solistul trupei The Rolling Stones să reprogrameze concertele pe care grupul trebuia să le susţină în Australia şi Noua Zeelandă. Turneul mondial al trupei britanice, intitulat „14 On Fire“, va fi reluat cu un concert la Oslo, în Norvegia, pe 26 mai.