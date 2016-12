Microbuz accidentat: 7 victime

„A fost o fracțiune de secundă... Abia după ce m-am dezmeticit, mi-am dat seama că am fost implicați într-un accident rutier. Auzeam țipete de ajutor în jurul meu și plânsete. Imaginea era una șocantă... Bucăți din bordul microbuzului erau împrăștiate prin față, unii dintre pasageri erau plini de sânge... Ne-am calmat cu toții și am coborât din microbuz pe rând“. Declarația îi aparține uneia dintre victimele gravului accident rutier petrecut ieri, în jurul prânzului, pe Drumul Național 39 E, ce leagă municipiul Constanța de comuna Cumpăna. Protagonistul accidentului în urma căruia opt persoane au fost rănite este Călin Nicolae Pișcanu, de 36 de ani. Potrivit anchetatorilor, acesta conducea un autoturism marca Citroen pe DN 39E, dinspre Constanța către Cumpăna. La un moment dat, s-a angajat într-o depășire. În momentul în care a încercat să revină pe banda sa de mers, a pierdut controlul direcției, din cauza vitezei neadaptate la carosabilul acoperit cu zăpadă, și nu a putut duce manevra până la capăt. În clipele următoare, a lovit în plin un microbuz de persoane, condus regulamentar de Claudiu Bordei, de 36 de ani. Acesta a încercat să evite impactul, însă în zadar... Martorii coliziunii au oprit imediat și au încercat să le ofere primul ajutor victimelor. autorităților. OPT VICTIME După primirea apelului prin 112, mai multe ambulanțe și agenții Serviciului Poliției Rutiere s-au deplasat, în scurt timp, la fața locului. Ambii șoferi, dar și șase pasageri din microbuzul acroșat de Citroenul scăpat de sub control au fost răniți. Șapte dintre victime au fost transportate la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, iar una a primit îngrijiri medicale la locul accidentului. Polițiștii de la Rutieră i-au testat pe cei doi șoferi cu aparatul Drager și au stabilit că aceștia nu consumaseră băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Conducătorul auto care a provocat accidentul s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.