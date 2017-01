Microfon violet pentru premier

Chiar dacă premierul Emil Boc a făcut un gest bădărănesc când i-a smuls din mână microfonul unui reporter al Realităţii TV, unii s-au gândit să-l transforme dintr-unul urât, într-unul cu tentă ironică. Astfel, Tineretul Naţional Liberal (TNL) Cluj-Napoca a trimis, ieri, pe adresa Guvernului, un microfon de culoare violet pentru premierul Emil Boc, pentru ca acesta să nu mai smulgă, pe viitor, microfoanele reporterilor de televiziune. Preşedintele TNL Cluj-Napoca, Ioan Bâldea, a declarat, într-o conferinţă de presă, că tinerii liberali s-au gândit la acest „cadou” după ce au văzut că Boc „are o preferinţă pentru a lua microfoanele televiziunilor”. „În loc să fie preocupat de respectarea promisiunilor electorale şi de măsurile anticriză, premierul Boc a dezvoltat o obsesie pentru imaginea Guvernului. Am văzut pasiunea sa pentru microfoane după ce l-a luat pe cel al unui reporter tv şi ne-am gândit să îi facem cadou un microfon la care să recite, acasă, în linişte, discursurile sale politice goale”, a spus Bâldea. Potrivit acestuia, tinerii liberali clujeni au ales culoarea violet pentru ca Boc să se poată considera apărat de „atacurile energetice ale presei”. Microfonul are şi un sistem de amplificare a vocii, dar are inclus şi un acompaniament muzical. „Când se plictiseşte de discursuri, poate să şi cânte la microfon domnul premier, mai ales că îi place muzica populară şi, în special, piesa Puşca şi cureaua lată”, a afirmat liderul TNL Cluj-Napoca. Premierul Emil Boc a susţinut, miercurea trecută, că Antena 3 şi Realitatea TV „dezinformează” şi că, de aceea, Antena a fost amendată de CNA şi că, probabil, şi celălalt post „urmează”, în timpul acestei declaraţii el luând, la un moment dat, microfonul din mâna reporterului Realităţii TV.