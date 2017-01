Microfonul lui Boc

Într-o ipostază demnă de cascadorii râsului, premierul i-a smuls microfonul din mână unui reporter frenetic. În toiul parodiei, reporterul frenetic s-a trezit vorbind de unul singur la omuşorul premierului, confundându-l cu mărul lui Adam. În partea opusă, în rolul principal, Emil Boc părea decis să ducă microfonul acasă, pentru că venea vremea de coasă… Deunăzi, invitat la TVR, ca să-şi spună păsul guvernamental, premierul era la un pas de a recidiva. Din păcate pentru domnia sa, condiţiile tehnice, precizez, specifice unui studiou de televiziune, nu au avut ce recolta. În schimb, s-a răţoit la moderatorul emisiunii, reproşându-i, evident, într-o formulă voalată, că îi pune întrebări incomode! Aflat în exerciţiul funcţiunii, ca un vardist decis să-şi arunce fluierul şi nu cascheta, domnul Boc a fost la un pas de a-l lua de guler pe moderatorul “intrus”. Bine că nu l-a avut ca invitat pe preşedintele Băsescu! Dumnealui are reacţii imprevizibile pe o gamă largă de manifestări civice şi ostăşeşti, că tot spunea un domn scriitor că prezidentului îi place disciplina militară. Pesemne din acest motiv a trecut la sărăcirea cadrelor militare active sau trecute în rezervă! După cum o atestă istoria contemporană, dosul de labă rămâne elementul de bază al reacţiilor sale imprevizibile. Premierul reacţionează după partitura ţăranului, ca origine sănătoasă, supărat pe întregul sat. S-a văzut pe micul ecran cât de energic este atunci când se băşică. Maniera în care l-a luat la rost pe moderator ne scuteşte de prea multe comentarii. La un moment dat, credeam că o să se urce pe el ca pe un deal din satul său natal. E limpede că domnia sa, ca şi preşedintele, are alergie faţă de o anumită parte a presei. Nu e cazul TVR, dar s-a întâmplat ca moderatorul să nu ţină cont de linia partidului, fapt care l-a scos din sărite pe şeful guvernanţilor străvezii din România. Într-un fel, am înţeles cu toţii care este modelul de presă agreat de domnia sa. Dintre toate genurile de exprimare, Emil Boc se dă în vânt după monolog. Dacă vrei să fii “pretin” cu el, e musai să nu-l întrerupi şi să nu-i pui întrebări incomode. Aţi sesizat cât de vesel este domnul premier atunci când interpretează de unul singur imnul dedicat curelei late? În aceeaşi notă trebuie să se deruleze şi interviurile-monolog despre starea naţiunii. Este adevărat că pământul este rotund? Bucureşti, capitala ţării eşti? Moderatorul de la TVR a scăpat basma curată, în condiţiile în care a fost la un pas de a fi făcut ghem. Nu ştiu dacă mai este angajat la instituţia respectivă… De regulă, în instituţiile statului, în astfel de conjuncturi, incidentele de acest gen generează un val de restructurări. De când s-a perindat pe la şefia mai multor guverne, în tentativa preşedintelui de a ne demonstra că este de neînlocuit, domnul Boc nu mai suportă să fie atins nici măcar cu o floare! Ca un făcut, în preajma domnilor guvernanţi, toate florile democraţiei se ofilesc în glastră. Cât priveşte libertatea presei, ea este recunoscută doar în cazul pupincuriştilor care ridică în slăvi Puterea.