Microîntreprinderile se impozitează cu 16% sau cu 2%?

În ultimii ani, tot mai mulţi salariaţi şi-au făcut firma lor, devenind patroni, şi încheiau, nu de puţine ori, contracte de consultanţă. O întreagă discuţie a apărut în legătura cu impozitul ce va fi plătit de acestea în 2007: 16% sau 2%? În acest an s-a schimbat sistemul. Dacă pînă în prezent fiecare patron se uita la cifra de afaceri din anul anterior pentru a şti ce are de plată în acel an, acum o să ia în calcul veniturile din fiecare trimestru. În cazul în care se depăşeşte plafonul, se trece la impozit pe profit imediat, fără a se mai aştepta anul fiscal următor. De exemplu, dacă o firmă a încheiat contracte, în primul trimestru (ianuarie-martie 2007) şi peste 50% din încasări provin din consultanţă, aceasta va trece imediat (din luna aprilie) la 16% impozit pe profit, pentru tot anul. Cu alte cuvinte, firma în cauză va plăti 16% pe profit dacă în unul din trimestre încheie majoritar contracte de consultanţă. Dacă nu se depăşeşte plafonul (fie 100.000 de euro cifra de afaceri, fie 50% venituri din consultanţă), atunci se ia în considerare cifra de afaceri din anul anterior pentru a se stabili tipul impozitului (pe venit sau pe profit). Astfel, firma va fi taxată cu 2% ca impozit pe venituri. Trebuie menţionat faptul că o microîntreprindere este acea firmă care are 1-9 angajaţi şi mai puţin de 100.000 de euro cifra de afaceri.

Potrivit art. 4 din OUG nr. 110/2006 care modifică prevederile Codului Fiscal, "prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. 2 şi 3 din Codul Fiscal, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 de euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit, luînd în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începînd cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întîrziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentînd impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal". Potrivit specialiştilor, această prevedere a trecut aproape neobservată în piaţă din cel puţin două motive: “Pe de o parte, pentru că ordonanţa a apărut în Monitorul Oficial cînd toată lumea se gîndea la sarmale, pe 27 decembrie 2006, şi în al doilea rînd, întrucît actul normativ introduce celebra şi atenţia s-a concentrat pe aceasta”. Potrivit precizărilor Ministerului Finanţelor Publice (MFP), în aplicarea Titlului IV "Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor", în anul fiscal 2007 verificarea veniturilor realizate din consultanţă şi management se realizează încă din primul trimestru al acestui an, întrucît art. 103 se aplică coroborat cu art.1071 (astfel cum a fost modificat prin OUG nr.110/27.12.2006). Referitor la cuantificarea activităţii de consultanţă, potrivit MFP, încadrarea în categoria veniturilor din consultanţă şi management se efectuează prin analizarea contractelor încheiate. În situaţia în care contribuabilul are contracte de prestări de servicii de natura consultanţei şi managementului cu o pondere mai mare de 50%, verificată prin raportarea la veniturile totale, acesta nu îndeplineşte conditia prevăzută la art. 103 lit. a) din Codul Fiscal. În acest caz, contribuabilul va fi, începînd cu anul fiscal următor, plătitor de impozit pe profit şi va înştiinţa organele fiscale teritoriale prin depunerea declaraţiei de menţiuni pentru persoanele juridice, asociaţii familiale şi asociaţii fără personalitate juridică, pînă la data de 31 ianuarie inclusiv.