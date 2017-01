Microsoft, Google şi McDonald’s vin la bursa românească

Începând de joi, 10 mai, investitorii români vor putea tranzacţiona, pe sistemul alternativ (ATS) al Bursei de Valori din Bucureşti (BVB), acţiunile companiilor americane Microsoft, Google, McDonald’s, JP Morgan & Chase Co şi Merck & Co. Acţiunile sunt aduse de firma de brokeraj Tradeville, care, în aprilie, a introdus pe ATS-ul BVB şi titlurile giganţilor Apple, Intel, Coca-Cola, Bank of America şi Visa. Programul de tranzacţionare va fi între 16:30 şi 18:30, iar Tradeville va fi market maker, oferind cotaţiile iniţiale. O altă veste bună pentru investitori este că, la finele lui mai, bursele de valori din România şi Bulgaria vor încheia un acord de colaborare şi, cel puţin în primă fază, trei companii bulgăreşti importante se vor lista la BVB.