Microsoft îşi va lansa propria reţea de socializare

După succesul Facebook ca reţea de socializare, apoi isprava celor de la Google de a intra pe piaţă cu un produs similar, a venit rândul celor de la Microsoft să ne invite la prietenii virtuale. Momentan pe bază de invitaţie, noul website, extrem de ghiduş intitulat www.so.cl, se pare că este cea mai bună cale pentru a-i stimula pe acei internauţi care încă nu au aderat la nicio altă reţea sau care, pur şi simplu, îşi mai doresc un cont pe lângă multitudinea de conturi pe care sunt nevoiţi oricum să şi le facă online astăzi. Gândită în principiu ca o combinaţie de funcţii şi elemente din Twitter, Facebook sau Pinterest şi nu numai, noua experienţă online este înfăţişată de către Microsoft sub motto-ul ”A new research experience for students”, în traducere O nouă experienţă de căutare pentru studenţi. În altă ordine de idei, pentru a începe călătoria în lumea prietenilor virtuali prin intermediul So.cl, este suficient să accesaţi pagina www.so.cl, să vă autentificaţi cu contul de Facebook sau Windows Live şi să aşteptaţi o invitaţie.