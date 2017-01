Microsoft va lansa pe piaţă Windows Vista

Angajaţii Microsoft s-au aflat ieri la Constanţa, unde s-au întîlnit cu reprezentanţi locali ai mediului de afaceri. Cel mai nou produs prezentat, dar şi cel mai interesant a fost noul sistem de operare Windows Vista, a cărui lansare se speră că va avea un mare impact economic. Specialiştii Microsoft consideră că Windows Vista beneficiază de îmbunătăţiri pe mai multe planuri. “S-a simplificat procedura de utilizare prin crearea de ferestre transparente, prin facilităţi de tridimensională a ferestrelor şi prin interfeţe mult mai prietenoase. Partea cea mai importantă este cea de securitate, unde utilizatorii sînt implicit protejaţi de către sistemul de operare care a fost complet reproiectat. Utilizatorii sînt avertizaţi asupra eventualelor greşeli în operare, iar suprafaţa de atac a fost redusă considerabil pentru ca viruşii să nu profite de vulnerabilităţile sistemului”, a declarat directorul de producţie al Microsoft România, Tudor Alexandru Galoş. O altă componentă a Windows Vista este platforma îmbunătăţită pentru gestiune, existînd încorporate în sistem “unelte speciale” de gestiune, astfel încît administratorul să poată monitoriza mult mai bine ce se întîmplă în interiorul sistemului de operare. “Windows Vista permite interacţiunea cu aplicaţii din mediile Linux - Unix, iar pentru organizaţiile mari permite folosirea oricărei limbi sau editarea în mai multe limbi în cadrul aceleiaşi licenţe. Avantajul este că preţurile sînt cam aceleaşi cu cele de la Windows XP pe toate liniile de produs, însă este important la Vista că achiziţionînd un produs cu licenţă, toate up-grade-urile ulterioare sînt gratuite”, a mai spus Tudor Alexandru Galoş. El susţine că odată cu intrarea României în UE şi preţurile pentru soft-uri vor fi mai mari, dar şi legislaţia se va modifica. Atît UE cît şi SUA cer firmelor să-şi păstreze datele pe o periodă de cinci ani. Este vorba despre toate tranzacţiile elctronice, atît interne cît şi externe, e-mailuri, documente şi calea prin care au trecut toate aceste aplicaţii. De aceea, firmele româneşti vor avea nevoie de portaluri care să stocheze date, iar presiunea pe IT va fi foarte mare pentru că şi în România se va aplica aceeaşi legislaţie. “Soluţii există, respectiv Office System 2007 care, în afară de aplicaţiile clasice, conţine un sistem care extinde colaborarea şi care oferă soluţii, servere şi servicii. De fapt, nu îl considerăm un produs, ci un concept.”, a mai spus Galoş. Un alt avantaj al SharePoint Server ar fi şi acela că nu există dependenţă funcţională între acesta şi sistemul de operare. Chiar dacă SharePoint Server se blochează în urma unui atac informatic, sistemul va rămîne funcţional. Reprezentantul Microsoft a mai spus că partenerii care dezvoltă software, cei care oferă servcii şi cei care construiesc sisteme de calcul cu Windows Vista vor genera pentru fiecare dolar investit aproape 13 dolari venituri pentru compania lor. Locurile de muncă legate de Windows Vista vor reprezenta 23,7% din totalul angajaţilor IT. Noile produse vor putea fi găsite pe piaţă la sfîrşitul acestui an, iar reprezentanţii Microsoft consideră că va constitui un suscces pentru că răspund la cerinţele actuale de comunicare integrată.