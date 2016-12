Micuții din creșe au învățat să se spele pe dinți

Igiena dentară a copiilor din România încă reprezintă o problemă. Mulţi părinți nu conștientizează importanța unei igiene orale adecvate la copii sau pur și simplu nu știu că periuţa de dinţi ar trebui să fie folosită încă de la vârste foarte fragede. Totodată, numeroși copii sunt speriați de medici, mai ales de dentiști, așa că refuză să viziteze cabinetul unui stomatolog. Pentru a-i familiariza pe cei mici cu medicul dentist, dar și pentru a-i învăţa să se spele corect pe dinţi, doi specialiști i-au vizitat ieri pe copiii care învață la Creșa nr. 2 din Constanța. Este vorba de mai mulți micuți, cu vârste cuprinse între un an și șapte luni și trei ani, care au învățat tot ceea ce trebuie să știe despre periajul dinților. ”Copiii ar trebui să învețe să se spele pe dinți încă de la apariția dinților de lapte, pentru a evita anumite complicații. În cadrul campaniei, noi ne-am propus ca ei să se familiarizeze cu vizita la medic, i-am învățat, prin joc, cum se face un periaj dentar corect, ce alimentație ar trebui să adopte, dar am încercat să-i facem să înțeleagă și care este boala principală a dintelui - caria. Părinții ar trebui să meargă cu copiii să facă o radiografie pentru a vedea când vor apărea dinții permanenți și dacă sunt într-o poziție normală”, a declarat dr. Alexandra Rusu. Copilașii au primit diplome, dar și materiale informative legate de importanţa igienei şi a periajului corect şi au fost implicați în activități interactive de echipa de stomatologi. Un mulaj al unei cavități bucale și o periuță de dinți au trecut, rând pe rând, pe la copii, care s-au arătat entuziasmați să spele dinții falși. Fără sfială, ei au răspuns întrebărilor și s-au împrietenit cu medicii, neuitând să promită că vor trece pragul cabinetului stomatologic cât de curând. ”Unii părinții își aduc copiii la cabinet des. Probabil că știu prin ce au trecut ei la vârste fragede și vor să se asigure că micuții nu vor întâmpina astfel de probleme”, a spus dr. Rusu. Evenimentul a fost primul de acest gen din creșele constănțene în acest an, însă dentiștii au promis că vor mai urma și alte activități cu copiii.