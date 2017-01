„Micul Bonjasky” se gândește la revanșă

Superkombat World Grand Prix IV, gala desfășurată sâmbătă seară în Sala Sporturilor din Constanța, a oferit publicului spectator opt meciuri, dintre care trei s-au încheiat înainte de limită. Așa cum își propunea Eduard Irimia, președintele Superkombat, promoția românească de K1 a lansat un prim erou local din Constanța!

ALEX FILIP, POSIBILUL EROU CONSTĂNȚEAN DIN SUPERKOMBAT. Este vorba despre Alex Filip, practicantul de kyokushin care a câștigat prin KO primul său meci disputat în Superkombat. Meciul lui Filip cu ucraineanul Roman Palamar a durat mai puțin de trei minute, până când Filip și-a „electrocutat” adversarul cu un spectaculos procedeu de karate, numit ushiro mawashi geri jodan! „Sper că am mulțumit publicul constănțean cu evoluția mea. Mă bucură victoria, dar acesta a fost doar debutul meu în Superkombat. Va trebui să muncesc foarte mult de acum încolo, sper să prind câțiva ani buni în acest circuit. Totuși, sunt conștient că trebuie să mă perfecționez în tehnica de brațe și mă voi antrena cât mai mult în această direcție”, a afirmat Alex Filip, în vârstă de 29 de ani.

CRĂCIUNICĂ DOREȘTE DEJA REVANȘA ÎN FAȚA LUI PARASCHIV! Nu la fel de mult succes a avut un alt debutant constănțean, Mădălin Crăciunică, învins la decizie de Amansio Paraschiv, ploieșteanul al cărui palmares include 12 meciuri, între care o înfrângere și un egal. Fost boxer, medaliat cu bronz la CN de anul trecut, Paraschiv este dublu campion european de kick-box la amatori și deține centura intercontinentală WKN la categoria 72 kg (super-welter). „A fost un meci greu, în fața unui adversar puternic, tehnic. Am greșit că l-am lăsat să vină aproape de mine și nu am putut să execut mai multe lovituri cu piciorul, așa se explică faptul că... am cam luat bătaie. Sunt încă tânăr, trebuie să mă pregătesc și mai bine în continuare și sper să ajung cât mai sus în Superkombat”, a declarat Crăciunică, sportivul de numai 20 de ani supranumit „Micul Bonjasky”. „Sunt mulțumit de cum a luptat Mădălin, adversarul este mai experimentat, pe plan mondial este la al 12-lea meci, dintre care 10 victorii. Este campion european WKN de kick-boxing, iar noi am aflat doar acum câteva zile că adversarul va fi Amansio Paraschiv, pentru că trebuia să întâlnim un alt debutant, de la Pitești. Mădălin l-a înlocuit pe spaniol și noi am zis că este o șansă bună de afirmare, mai ales că ei doi mai luptaseră și am sperat că putem să ne luăm revanșa. Ne vom pregăti serios și, dacă am reușit să intrăm în circuitul Superkombat, ne vom mai întâlni cu Amansio Paraschiv și atunci cu siguranță ne vom lua revanșa, având mai multă experiență”, a spus antrenorul lui Crăciunică de la Keru Kento, Lucian Stoicoci.

Unul dintre arbitrii care au oficiat la această gală este constănțeanul Mihai Isop, antrenor de K1 la Kickbox Ursoi Constanţa, care a condus în ring prima întâlnire a galei și a fost arbitru-judecător la celelalte meciuri. Printre vedetele care au făcut premierea câștigătorilor după fiecare meci s-au numărat olandezul Remy Bonjasky, fost triplu campion mondial de K1, în prezent retras din activitate, fotbalistul francez Bacary Sagna, actualmente jucător la Manchester City, sau boxerul profesionist Cristian Ciocan, campion european la categoria grea în versiunea WBO, cunoscut peste hotare ca Christian Hammer. Evenimentul transmis în direct de Eurosport a beneficiat de aportul a trei maeştri internaţionali de ceremonii, australianul Samuel Gazis, congolezo-românul Mike Diamondz şi americanul Jelani Khalfani, iar printre cei care au concertat se numără Naguale şi Roxana Nemeş.

URMĂTOAREA GALĂ SUPERKOMBAT, ACASĂ LA BONJASKY! „Sunt sigur că nivelul luptătorilor români va crește și că peste câțiva ani dintre ei se vor ridica super-luptători. Îmi place foarte mult să-l văd pe Moroșanu cum evoluează în ring, iar în seara aceasta am fost fanul lui”, a declarat Bonjasky la finalul galei de la Constanța. El a urcat în ring pentru a fi premiat de partenerii promoției Superkombat, care i-au făcut cadou un ceas de firmă și un costum. Următoarea gală Superkombat, cea din 27 septembrie, va avea loc în Olanda, la Almere, acolo unde legendarul luptător olandez are o școală de kick-box. Olandezul în vârstă de 38 de ani îşi dedică timpul descoperirii unei noi generaţii de campioni, Almere fiind orașul în care s-a stabilit.