“Micul Monte Carlo”

- spune tenismanul constănţean Horia Tecău, care aseamănă noua arenă de tenis de cîmp din staţiunea Mamaia cu cea din capitala Principatului Monaco

Sîmbătă se va inaugura în staţiunea Mamaia cel mai mare complex de tenis de cîmp construit în ultimele decenii în România, comparabil cu arenele BNR din Bucureşti. Cu o arenă centrală, care are 2.000 de locuri, alte două terenuri semicentrale cu 500 de locuri şi încă cinci terenuri, toate prevăzute cu noctură, "Tennis Club Idu" ocupă o suprafaţă de 10.000 mp pe malul lacului Siutghiol. Construcţia a început în urmă cu doi ani şi valoarea investiţiei se ridică la cîteva milioane de dolari. Pe lîngă terenurile de zgură s-a mai ridicat o sală cu suprafaţă green-set, unde sportivii se pot antrena pe vreme urîtă, dar şi un miniteren cu iarbă sintetică pentru copii. "Cînd am văzut arena centrală, m-am gîndit imediat la Monte Carlo. Are forma unei potcoave şi se vede malul lacului", a explicat tenismanul constănţean Horia Tecău. Noua arenă ar putea găzdui meciurile de Cupa Davis ale României, dacă primeşte o derogare din partea Federaţiei Internaţională de Tenis, care cere un minim de 2.500 de locuri.

“Şi sala din Braşov a găzduit meciuri de Cupa Davis, deşi era departe de a îndeplini condiţiile de capacitate. Sînt convins că am putea să obţinem şi noi derogarea”, a spus administratorul bazei, Marian Sandu. În plus, cel mai mare turneu de tenis de ţară, BCR Open România s-ar putea muta în cîţiva ani în staţiunea Mamaia. Pînă atunci, constănţenii se pot lăuda cu turneul-challenger ATP, cu premii în valoare de 50.000 de dolari, cu turneul ITF pentru jucători cu vîrsta pînă în 18 ani şi cu cel ETA, la care participă sportivi cu vîrsta pînă în 16 ani. "Este cea mai mare investiţie în infrastructura sportivă din România făcută după 1990. Ceea ce dorim să realizăm, se vede cu ochiul liber", a adăugat Marian Sandu. Pe lîngă infrastructură, complexul oferă micilor iubitori de tenis şansa de a descoperi şansele acestui sport la şcoala de tenis constănţeană.