Micuţa Schumi a kartingului românesc e constănţeancă!

Ştrengară, isteaţă, veselă, delicată, atentă la tot ce mişcă în jur şi gata să reacţioneze: aşa se poate caracteriza singura fetiţă care a luptat „cot la cot” cu băieţii într-o competiţie naţională de karting ce s-a desfăşurat la Târgu Secuiesc, în perioada 28 - 29 septembrie. A obţinut mult-râvnitul loc 2, reprezentând echipa „Real Racing”. Este prima cupă, la început de carieră. Este vorba despre Ada Arsene, din Constanţa, care nu a împlinit nici nouă ani. A avut ocazia, încă de la trei ani, să meargă în Germania, la o competiţie de Formula 1. Nu-şi aduce prea bine aminte, dar tatăl ei, Felix Arsene, susţine că i-a plăcut din prima clipă. Nu se aştepta ca fetiţa sa să-şi dorească să fie chiar ea la volanul unei maşini, în miniatură, de Formula 1. Când vorbeşte de antrenamentele pe care le urmează, în ochii Adei se vede o bucurie cum rar vezi la un copil. Recunoaşte că-i place mult şi nu prea are de gând să renunţe la pasiunea sa. Întrebată până când se va afla într-o maşină de Formula 1, fetiţa a răspuns, cu zâmbetul pe buze: „până la... 80 de ani”. „Tot ce este posibil”, a zâmbit şi tatăl său. „Îi place foarte mult ceea ce face şi ne bucurăm că putem să o ajutăm să-şi urmeze visul. Va practica acest sport cât timp va dori”, a spus susţinătorul său principal. Chiar dacă este fetiţă, Ada Arsene a spus că nu-i plac deloc păpuşile şi că este atrasă mai mult de maşini. Îi place viteza, nu ştie prea bine ce este adrenalina, dar a demonstrat că, de fapt, trăieşte la maximum fiecare cursă, fie la antrenamente, fie în competiţii. Şi antrenamentele nu sunt deloc uşoare. De două sau chiar de trei ori pe săptămână merge la Bucureşti. De la 8 dimineaţa până la 8 seara, atât stă pe pistă. Se antrenează cu profesorul Constantin Răileanu, deţinător a cinci titluri de campion naţional la karting. În 2006, el a înfiinţat „Real Racing”. În cinci ani de existenţă, clubul a adunat în palmares zeci de victorii, clasări pe podium şi peste o sută de competiţii la care a participat cu sportivii săi. Chiar dacă este de puţin timp profesorul său, Ada s-a ataşat de el şi îi ascultă cu rigurozitate fiecare sfat. „Parcurge chiar şi câte 80 - 100 de kilometri pe zi”, spune tatăl, care de fiecare dată o priveşte, de pe margine, cu emoţii. „Dacă îmi iese totul bine, mă simt bine”, spune Ada. Oricât de grele ar fi antrenamentele, oricâte sacrificii ar fi nevoită să facă (de multe ori mănâncă pe unde apucă), Ada se simte cel mai bine pe pistă. Uită de tot. Parcă nu oboseşte niciodată. N-ar da niciun alt sport pe karting. În timpul discuţiei, fetiţa chiar i-a spus tatălui că nu mai vrea să meargă la balet, pe motiv că se cam plictiseşte. În mod cert nu are parte de adrenalina de la karting... Maşina pe care o conduce acum poate atinge o viteză de 80 de kilometri pe oră. Şi nu e de ajuns, după cum chiar ea recunoaşte. Îi place viteza şi mai mare. Va avea parte de ea nu peste mult timp. Ada va putea în curând, la împlinirea vârstei de nouă ani, atunci când trece la o altă categorie, să apese şi mai mult pedala de acceleraţie. Va atinge până la 130 de kilometri pe oră. Abia aşteaptă.

ÎŞI DOREŞTE DIN TOATĂ INIMA SĂ AJUNGĂ ÎN TOP LA ACEST SPORT, CU RISCUL CA UNII COLEGI SĂ O INVIDIEZE.

ÎNCÂNTAT, DAR ŞI SURPRINS... Profesorul Adei este foarte mulţumit de ea, are numai cuvinte de laudă şi este într-un fel surprins că o fetiţă, singura din Constanţa, participantă la competiţii în ultimii 20 de ani, care să şi urce pe podium, înţelege bine acest sport şi câştigă de la un antrenament la altul. „Ne cunoaştem de puţin timp, dar până acum am făcut echipă bună. Ada este un copil ambiţios, cu mare talent. Cu siguranţă, va mai avea performanţe. „Creşte” de la un antrenament la altul, are un ritm accelerat de evoluţie, aşa că am aşteptări din ce în ce mai mari. Asta îşi doreşte să facă, iar părinţii o susţin”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, profesorul fetiţei. Ada şi-a propus ca la următorul concurs să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.