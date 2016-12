Micuţi din toată ţara vor trofeul „Mamaia Copiilor”

SECŢIUNEA INTERPRETARE Preselecţiile pentru cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „Mamaia Copiilor” s-au desfăşurat şi la malul mării, după alte astfel de etape organizate prin ţară, în ultima lună, la Târgu Mureş, Cluj Napoca, Oradea, Craiova, Bacău, Iaşi, Galaţi şi Bucureşti. Preselecţiile ediţiei din acest an s-au încheiat duminică, zi în care, la Palatul Copiilor din Constanţa, au urcat pe scenă numeroşi micuţi veniţi din Prahova, Călăraşi, Tulcea, Buzău, Botoşani, Bucureşti şi, bineînţeles, Constanţa. Pe parcursul a mai bine de cinci ore, au fost audiaţi 22 de solişti, două grupuri mici şi două grupuri mari, cu vârste cuprinse între cinci şi 16 ani, înscrişi la secţiunea Interpretare.

„VOCEA” JURIULUI Juriul preselecţiei a fost alcătuit din: directorul festivalului, Liviu Manolache, directorul muzical al manifestării, compozitorul Viorel Gavrilă şi realizatorul de radio Liviu Predescu. Aceştia au ascultat câte două piese de la fiecare concurent, au venit în ajutorul micuţilor cu sfaturi şi le-au acordat diplome de participare, arătându-se mulţumiţi şi optimişti la finalul unei zile pline.

„Am rămas cu o impresie bună în urma preselecţiei de acasă, chiar dacă mă aşteptam de la cei mai mari ca vârstă să vină ceva mai pregătiţi, cei mici m-au surprins plăcut. Aproape toţi copiii participanţi au trecut preselecţia din Constanţa. A fost o etapă cu noutăţi şi cu copii frumoşi şi bine pregătiţi. A fost o zi bună! În astfel de momente, îmi pun speranţele că muzica uşoară românească va rezista şi va evolua”, a declarat directorul festivalului, Liviu Manolache.

„ACUM UN DECENIU, NUMĂRUL COPIILOR DE LA PRESELECŢIA CONSTĂNŢEANĂ ERA TRIPLU” La rândul său, redactorul muzical Liviu Predescu s-a declarat mulţumit de micuţi. „Au fost voci bune, unele dintre ele se vor regăsi şi în faza finală. Încă mai sunt copii care vor să cânte în limba română, iar festivalul acesta li se adresează lor... În urmă cu un deceniu, numărul copiilor de la preselecţia constănţeană era triplu. Există şi un avantaj legat de acest lucru, anume faptul că se triază mai uşor vocile. Copiii nu prea se mai prezintă dacă nu sunt pregătiţi şi talentaţi”, a declarat Liviu Predescu.

„VOCILE” SĂLII Copiii au încercat să-şi ascundă emoţiile şi au reuşit acest lucru cu succes pe scenă, însă nu şi înainte de prestaţiile demonstrative, când aşteptarea le provoca un anume disconfort, vizibil pe chipurile lor. „Nu am avut emoţii, am mai participat la preselecţii pentru acest festival şi în trecut, dar uneori nu am fost atentă sau am răguşit. Însă am, în continuare, mari speranţe. Am mai participat la numeroase alte festivaluri, chiar şi în afara ţării, spre exemplu în Polonia, unde am luat şi două premii, dar preţuiesc ceea ce înseamnă „Mamaia Copiilor” şi vreau să câştig ceva şi aici”, a declarat Gabriela Amzare, în vârstă de 14 ani, din Călăraşi.

„Rezultatele finale ale preselecţiei de la Constanţa vor fi afişate astăzi, la ora 12.00, pe site-ul oficial al festivalului, mamaiacopiilor.ro.

NOI ETAPE ŞI PREGĂTIRI După aceste preselecţii, vor urma etapele de selecţie finală naţională. Acestea se vor desfăşura în studiourile regionale ale TVR de la Cluj, Craiova, Iaşi şi Bucureşti, între 17 şi 26 aprilie. De asemenea, în perioada 12-13 mai, vor fi organizate selecţiile pentru secţiunea Creaţie.

Festivalul va avea loc pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor (CCS) din Constanţa, între 11 şi 14 iulie. Cea de-a XIII-a ediţie a Festivalului „Mamaia Copiilor” este organizată de Ministerul Educaţiei, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, Societatea Română de Televiziune, Societatea Română de Radiodifuziune, Consiliul Judeţean Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa, CCS, Asociaţia Culturală „Mamaia Copiilor” şi „Euroconcert”.