„Mi-e dor de România mea...”

După mai bine de două luni de tăcere, timp în care îngrijorarea familiei, prietenilor, colegilor şi admiratorilor din întreaga ţară a atins cote maxime, Teo Trandafir, internată, în continuare, la Clinica AKH din Viena, dă primul semnal optimist. Este vorba despre o scrisoare deschisă, transmisă presei din România, prin care fosta vedetă TV care se luptă, de la începutul anului, cu o pancreatită acută de severitate medie, încearcă să îi liniştească pe cei îngrijoraţi de starea sa de sănătate. Teo le mulţumeşte celor care o susţin şi ziariştilor care nu au făcut subiect de cancan din cazul său, asigurându-i că le rămâne „prietenă pentru totdeauna\" şi recomandă ca orice alte informaţii în afara celor oferite de clinica AKH să fie tratate cu rezervă. Fosta vedetă TV îşi cere scuze, totodată, că nu a reuşit, până acum, să răspundă cu aceeaşi căldură numeroaselor mesaje primite de pretutindeni.

În scrisoarea adresată mass-media autohtone, Teo Trandafir a salutat modul în care mulţi dintre jurnalişti au ales să îi mediatizeze cazul, cu profesionalism şi fără a oferi informaţii „bombastice”, chiar dacă s-au privat ei înşişi de o audienţă obţinută uşor. Teo a mai spus că şi-ar dori ca fiica sa, Maia, să nu se sperie când deschide televizorul şi află informaţii despre ea.

„Sunt pe mâini bune\", asigură Teo. Iată câteva fragmente din scrisoarea lui Teo Trandafir: „Dragii mei,/ După două luni de tratament medical şi două operaţii, încerc să-mi adun puterile, să pot scrie câteva rânduri, pentru că mi-e tare tare dor de prietenii mei. Mi-e dor de casă, de studenţii mei, de oamenii care zilnic îmi trimit scrisori sau postează pe adresa mea de facebook, iar eu încă nu mă simt în putere să le răspund tuturor. Aş vrea să pot să-i văd pe toţi, să-i strâng în braţe şi să le mulţumesc că mă susţin (...). Sunt un om luptător şi fiecare încurajare a lor îmi dă forţă, mă umple de energie. Recunosc că mă amărăşte faptul că încă nu am puterea să răspund fiecărui om care mi-a trimis o vorbă bună. Pentru asta vreau să-mi cer scuze tuturor celor care au încercat să ia legătura cu mine, celor care au vrut să mă ajute în orice fel, pentru că nu am avut încă energia să le răspund cu aceeaşi căldură. (...) Aici în Spital n-am fost în dispoziţia de a urmări presa constant, însă îmi doresc tare mult ca Maia, fiica mea, să nu se sperie când deschide televizorul şi află informaţii despre mine. Sunt un om care cunoaşte bine mass-media (...). Îi rog în continuare să utilizeze ca singură sursă de informaţie credibilă spitalul din Viena, respectiv medicii care se ocupă de sănătatea mea. Orice alte declaraţii bombastice venite din partea unor rude sau \"cunoştinţe\" din ţară cred că ar trebui tratate rezervat, pentru că am apucat să văd câteva care recunosc că m-au mâhnit. Şi totuşi, sper să vin în ţară cât mai repede. Oricât ar suna de patetic pentru unii, după două luni de stat aici mi s-a făcut un dor de România mea de nu vă pot spune. Vă sărut şi nu fiţi îngrjioraţi, sunt pe mâini bune\".