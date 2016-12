“Mi-e frică că mi-a răpit fata!”

Poliţiştii din Mangalia încearcă să dea de urma unei adolescente care a dispărut luni după-amiază. Bianca Mihaela Birică, de 13 ani, este elevă în clasa a VIII-a la Şcoala Generală numărul 1, din Mangalia. Mama fetei a declarat că luni după-amiază, în jurul orei 12.00, a lăsat-o pe fiica ei la şcoală, iar la ora 18.00, când s-a dus să o ia acasă, a constatat că aceasta dispăruse. „Când am ajuns la şcoală să o iau, am aşteptat degeaba, pentru că ea nu a fost luni deloc la cursuri. După ce am lăsat-o eu, ea a ieşit din curte şi a plecat. Mi-au spus colegele fetei mele că Bianca le-a spus că nu întârzie decât primele două ore, după care revine, însă nu s-a mai întors. Mi-au mai spus că a plecat cu un băiat, deşi eu i-am interzis să se mai întâlnească cu el de câteva luni bune, atunci când am aflat că se vede cu el”, a declarat Carmen Birică, mama adolescentei. Femeia spune că tânărul cu care fata ei ar fi plecat se numeşte Sedan Şaban şi are 19 ani. Disperată, Carmen Birică a încercat să dea de urma băiatului, însă şi acesta a dispărut şi nu este de găsit. „Am fost la familia lui, dar mama nu ştie nimic de el. Au plecat împreună şi nu mai putem să dăm de urma lor. El nu răspunde la telefonul mobil, iar fata mea nu are telefon. Sunt foarte îngrijorată, pentru că acest băiat a mai răpit o fetiţă de 11 ani, în luna octombrie, copila fiind găsită ulterior la Constanţa. Părinţii acestei fete nu o mai aduc la şcoală de frică să nu o răpească iar. Acum mă gândesc ca fata mea să nu fi fost şi ea răpită. Mai mult, am aflat că tânărul s-ar droga şi mi-e frică să nu o corupă şi pe ea”, a adăugat femeia.

SEMNALMENTE Bianca Mihaela Birică are 1.54 metri înălţime, 50 de kg, ochi căprui, păr negru şi poartă ochelari de vedere. La data dispariţiei, adolescenta purta blugi, geacă de culoare maro cu blăniţă, era încălţată cu ghete negre cu platformă şi cu blăniţă gri, iar pe cap avea o căciulă albă. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze Poliţia Mangalia sau Dispeceratul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, la numărul de telefon 0241.611.364 int. 20005.