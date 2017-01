„Mi-e lene”, debutul muzical al lui Karie

Fostul membru al trupei Verbal, Karie, a lansat primul său single solo, intitulat „Mi-e lene”. Piesa este înregistrată în colaborare cu Lazy şi Mr. Levy şi este promovată de solist pe YouTube. Melodia va dispune şi de un videoclip ale cărui filmări au început în urmă cu... şase luni, însă nu au fost încă finalizate. „Am început acum jumătate de an să filmăm un clip pentru această piesă, dar mi-a fost lene să-l finalizez. „Mi-e lene” face parte de pe un album pe care îmi e lene să-l termin şi pentru care am gândit şi o campanie genială de promovare, dar mi-e lene s-o încep, aşa că doar am urcat piesa pe Youtube”, a declarat cântăreţul.

„Mi-e lene” se bucură deja de aprecieri din partea vizitatorilor online, cărora Karie le mulţumeşte în stil propriu pentru „aplauze”: „Hello, sunt Karie şi vă mulţumesc pentru feedback-ul pozitiv. Vreau să vă asigur că în momentul în care am făcut piesa îmi era foarte lene, deci mă bucur că v-am transmis şi vouă starea. E şi lenea bună la ceva”. Solistul lucrează ca producător pentru Hahaha Production de aproximativ doi ani, participând la compunerea mai multor piese pentru Smiley, Alex Velea, Puya, Radio Killer sau Wanda.