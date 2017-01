Miercuri, amicale fără victorie pentru FC Viitorul

Aflată într-un stagiu de pregătire în Antalya, FC Viitorul a disputat, miercuri, ultimele partide de verificare înaintea primului meci oficial din acest an, programat la 13 februarie, de la ora 18.00, pe teren propriu, cu CSMS Iași, în etapa a 24-a a Ligii 1. În cursul dimineții, jucătorii mai tineri ai formației de pe litoral au întâlnit pe PFC Montana, ocupanta locului 9 în prima ligă din Bulgaria, pe terenul central al bazei sportive „Susesi” din stațiunea Belek. La capătul unei partide echilibrate, bulgarii s-au impus cu scorul de 3-1, după ce la pauză cele două formații se aflau la egalitate, 1-1. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a deschis scorul în min. 9, când Andrei Ciobanu a trimis la colțul lung, după ce a păcălit doi fundași adverși. Bulgarii au reușit să egaleze în min. 34, prin Asen Georgiev, iar în repriza secundă au mai înscris de două ori, prin Ivan Mincev, în min. 66, din penalty, şi Serghei Georgiev, în min. 83. „A fost un meci greu, dar bun pentru noi, ca să vedem la ce nivel suntem. Ne-am descurcat bine, chiar dacă am pierdut. Ne-am ridicat la nivelul adversarilor, am și condus. Este un gol pe care-l așteptam de mult timp, sper să marchez în continuare cât mai mult și să-mi ajut echipa”, a spus Andrei Ciobanu.

Au evoluat pentru FC Viitorul: Dur-Bozoancă (46 Tordai) - Căpuşă (59 Băluţă), Ghiţă, Kilyen, Perju - A. Ciobanu, Iani (70 R. Marin), D. Dumitrescu (70 Cr. Ganea) - Casap (70 Nicoliţă), Măţan (46 Drăguş, 70 Vl. Rusu), Fl. Coman.

În cursul după-amiezii, FC Viitorul, cu o formulă de echipă alcătuită din jucători experimentați, a dat piept cu Levski Sofia, locul secund în prima ligă din Bulgaria, într-o partidă desfășurată la baza sportivă „Mardan” din stațiunea Lara. Cele două formații au încheiat la egalitate, scor 0-0, însă cele mai mari ocazii au fost irosite de constănțeni, prin Fl. Cernat, două șuturi periculoase în prima jumătate de oră, Vl. Rusu, lovitură de cap peste poartă, și I. Filip, șut din 8 metri blocat de un fundaș bulgar.

Au evoluat pentru FC Viitorul: Tordai - Nicoliță, Goulon, Boli, Cr. Ganea - R. Marin, I. Filip (84 D. Dumitrescu), De Lucas - Fl. Cernat (87 Mățan), I. Hagi (87 Drăguș), Vl. Rusu (46 A. Chițu). Portarul Peterson Pecanha nu a jucat din cauza unei accidentări.

