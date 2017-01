Miercuri, CVM Tomis pregăteşte o surpriză... sexului frumos

Voleibaliştii de la Club Volei Municipal Tomis Constanţa au intrat pe ultima linie dreaptă a pregătirilor pentru play-off-ul Diviziei A1 la volei masculin, care va debuta vineri. Programul echipei pentru prima parte a săptămînii este foarte încărcat, cu cîte două antrenamente pe zi, lucru normal înaintea unor meciuri atît de importante. Însă... bărbaţii de la Club Volei Municipal Tomis nu au uitat că joi este Ziua Femeii şi, cum de 8 Martie nu vor fi în Constanţa, ci în Bucureşti, conducerea clubului a programat pentru miercuri, de la ora 18.00, un “antrenament special” la Hypermarket-ul “Carrefour”. Jucătorii şi antrenorii se vor întîlni acolo cu suporterele şi admiratoarele, cărora le vor oferi flori şi fotografii cu echipa constănţeană şi le vor felicita, anticipat, pentru ziua lor!

Atmosfera la antrenamentul de ieri era una... optimistă. Jucătorii constănţeni au cîştigat cele trei meciuri amicale de săptămîna trecută, disputate împotriva unor echipe de valoare, şi nutresc speranţa că vor debuta cu dreptul în play-off. “Atmosfera e din ce în ce mai bună! Era un pic tensionată după înfrîngerea de la Baia Mare, dar am jucat acele meciuri amicale, am bătut, ne-am revenit cu moralul şi, sper, şi cu forma sportivă. În turneu vrem să facem paşii corecţi şi să ieşim campioni!”, spune Radu Began, conştient totuşi că partidele oficiale înseamnă altceva! “Într-adevăr, am întîlnit echipe puternice în Bulgaria şi Turcia, dar au fost meciuri amicale şi nu au fost aşa de importante pentru ei. Am jucat mai întîi cu lidera campionatului bulgar, apoi cu cele două echipe din Istanbul. Ţinînd cont că în Turcia campionatul e mult mai puternic decît al nostru, indiferent cu ce echipă am juca, sînt adversare valoroase. Însă importante vor fi succesele din turneul play-off, pentru că e în joc titlul naţional”, a mai declarat căpitanul echipei de pe Litoral.

Primul turneu din play-off, la care mai participă Dinamo Bucureşti, Volei Club Municipal Piatra Neamţ şi Steaua Bucureşti, va avea loc vineri, sîmbătă şi duminică, în Sala Regimentului de Gardă din Bucureşti, în organizarea echipei Steaua. Delegaţia constănţeană va pleca joi spre Bucureşti, iar seara se va antrena în sala de joc. Programul turneului va fi stabilit la şedinţa tehnică, programată joi după-amiază.