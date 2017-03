Miercuri încep finalele Cupei Mondiale la schi alpin

La Aspen (SUA) vor avea loc săptămâna aceasta finalele ediției 2016-2017 a Cupei Mondiale la schi alpin. Programul cuprinde câte două probe pe zi, una feminină şi una masculină, după cum urmează: miercuri - coborâre; joi - slalom super-uriaș; sâmbătă - slalom uriaș masculin și slalom special feminin; duminică - slalom uriaș feminin și slalom special masculin. La startul finalelor se pot alinia primii 25 de schiori din clasamentul fiecărei discipline plus sportivii care au acumulat minimum 500 de puncte în clasamentul general al acestei ediţii (inclusiv cei care depășesc 500 de puncte la Aspen) plus campionii mondiali şi olimpici în exercițiu plus campionii mondiali de juniori. Vor puncta numai primii 15 clasați și nu primii 30, precum în cursele obișnuite din Cupa Mondială.

Miercuri sunt programate cursele de coborâre, probă în care nu cunoaștem deocamdată câștigătorii globurilor mici de cristal. În clasamentul feminin conduce slovena Ilka Stuhec, cu 497 de puncte, urmată de italianca Sofia Goggia, cu 400 de puncte. Cele două sunt singurele schioare cu șanse la globul de cristal al disciplinei, însă e greu de crezut că Stuhec mai poate rata primul loc, în condițiile în care câștigătoarea unei probe primește 100 de puncte. Este suficient ca ea să termine proba în zona primelor 15 clasate, pe când Goggia trebuie să câștige, iar Stuhec să abandoneze! La masculin, lider este schiorul norvegian Kjetil Jansrud, cu 33 de puncte avans față de italianul Peter Fill. Cei doi vor tranșa miercuri disputa pentru globul de cristal al probei.

De altfel, comparativ cu alți ani, puține sunt necunoscutele care vor fi revelate cu ocazia finalelor Cupei Mondiale. Austriacul Marcel Hirscher este matematic pe primul loc al clasamentului general masculin, în timp ce americanca Mikaela Shiffrin este virtual câștigătoare a Marelui Glob de Cristal, având 378 de puncte avans față de a doua clasată, Ilka Stuhec, cu doar patru curse rămase de disputat și maximum 400 de puncte aflate în joc. Hirscher este deja laureat la slalom special și slalom uriaș, în timp ce Jansrud nu mai poate fi detronat la slalom super-uriaș.

La feminin, schioarea slovenă este lider în clasamentul de la Super-G, cu 15 puncte avans față de Tina Weirather (Liechtenstein), cursa de joi urmând să decidă viitoarea posesoare a globului. Mikaela Shiffrin a cucerit deja, pentru a patra oară în carieră, globul mic de cristal al probei de slalom special, americanca urmând să se lupte și pentru locul întâi la slalom uriaș, cu Tessa Worley. Franțuzoaica are 640 de puncte, iar Shiffrin 560 de puncte, astfel că americanca trebuie să câștige cursa ori să termine a doua, iar Worley să nu puncteze deloc!

Globurile de cristal de la combinata alpină au fost deja adjudecate de Ilka Stuhec și de francezul Alexis Pinturault.

Citește și:

Mikaela Shiffrin, virtual câștigătoare a Marelui Glob de Cristal!

Marcel Hirscher a cucerit trei globuri de cristal la Kranjska Gora!

Kjetil Jansrud și-a asigurat globul de cristal în proba de slalom super-uriaș

Sofia Goggia a fost „regină” la Jeongseon

Ilka Stuhec a cucerit globul de cristal al combinatei alpine

Alexis Pinturault câștigă primul glob de cristal decernat în acest sezon