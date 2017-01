Miere împotriva tusei

O linguriţă de miere înainte de culcare constituie cel mai eficient medicament împotriva tusei la copii, susţine o echipă de experţi israelieni, la capătul unui studiu în care au fost implicaţi 300 de micuţi cu infecţii ale gâtului, între care a prevalat tusea. Copiii care au participat la experiment au fost împărţiţi în patru grupe, fiindu-le administrate zece grame de miere, după cum urmează: miere de eucalipt, miere de citrice, miere de cimbrişor şi placebo. În final, studiul a arătat că acei copii cărora le-a fost administrată câte o linguriţă de miere înainte de somn, tuşeau mai puţin în decursul nopţii şi astfel dormeau mai liniştit. Spre deosebire de siropurile de tuse, mierea de albine nu are efecte secundare adverse. Cu toate acestea, nu poate fi administrată copiilor sub un an, din cauza riscului de botulism.