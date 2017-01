Mierea, benefică în cazul multor afecţiuni

În cazul în care ai nevoie de rezistenţă, trebuie să ştii că menţinerea zahărului din sânge la cote stabile este importantă, rezervele de glicogen fiind esenţiale. Conform Daily Mail, o linguriţă de miere are numai 22 de calorii, în timp ce aceeaşi cantitate de zahăr are 15. Însă mierea hrăneşte creierul aproape instantaneu, constând aproape în părţi egale în fructoză şi glucoză. O linguriţă de miere, înainte de culcare, este garanţia că creierul va avea energie îndeajuns de multă să funcţioneze şi pe timpul nopţii. Şi asta pentru că deşi te-ai culcat, el mai are ceva treabă. Fructoza va fi stocată sub formă de energie la nivelul ficatului, gata să fie de folos pe timpul nopţii, astfel ca tu să te trezeşti odihnit. De asemenea, mierea este excelentă în caz de herpes, psoriazis, eczeme şi chiar articulaţii care dor. Poate fi folosită pentru tratarea simptomelor unei imunităţi deficitare, cum ar fi oboseala, infecţiile repetate, alergiile şi răcelile. Nu trebuie neglijat nici faptul că mierea conţine o multitudine de vitamine, minerale, aminoacizi şi bioflavonoide, ce garantează funcţionarea eficientă a sistemului imunitar. Câteva linguriţe de miere pe zi garantează şi un somn de calitate, ce ajută, la rândul său, sistemul imunitar. Tot mierea are şi un uşor efect laxativ, mai ales în cazul constipaţiei asociate cu înaintarea în vârstă şi balonarea, urmări ale unei diete bogate în alimente procesate şi sărace în fructe şi legume. Antiviral natural, mierea se dovedeşte a fi leacul perfect pentru răceală, după cum a demonstrat un studiu recent al Universităţii Pennsylvania, mai ales dacă se consumă o lingură pe zi.