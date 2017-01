Mierea, ca remediu

Nelipsiţi de la “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean” sunt apicultorii, care, la această ediţie, sunt prezenţi într-un număr mare. Considerată ca fiind o adevărată pastilă de sănătate pentru organismul uman, mierea de albine este recomandată de toţi apicultorii. Aceştia vând mierea de izmă cu 14 lei/kg, poliflora - 12 lei/kg, iar cea de salcâm - 21 de lei/kg. Unul dintre apicultorii prezenţi la târg este Ion Calotă, din comuna Mihail Kogălniceanu, care ne-a spus că nu a lipsit de la nicio ediţie a “Sărbătorii Recoltei şi a Vinului Dobrogean”. „Mierea are efecte terapeutice nebănuite şi cred că toată lumea ar trebui să o consume”, a spus Ion Calotă, care a adăugat că el are 130 de familii cu albine, pe care le duce, an de an, la diverse culturi din Dobrogea. La fel procedează şi Gabriel Lungu, din Constanţa, care vinde mierea cu 15 le/kg, indiferent de sortiment. În plus,acesta vinde şi o cremă de miere, compusă din două tipuri miere: de rapiţă şi de salcâm. De la “Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean” nu puteau lipsi şi cei mai renumiţi producători de vinuri din România. Printre producătorii de vinuri din judeţ prezenţi la această sărbătoare se numără cei de la Domeniile Ostrov. De asemenea, printre cele mai apreciate vinuri de la Pavilion se numără şi vinul de Tohani, care se vinde cu şase lei/litru.