Mierea de albine, plină de calciu şi fosfor

Se ştie deja cât de sănătoasă este mierea de albine, însă puţini sunt cei care ştiu că ea are în componenţă prea puţine vitamine şi că este plină de calciu şi fosfor. Publicaţiile de specialitate arată că mierea conţine mai puţine calorii decât aceeaşi cantitate de zahăr şi îndulceşte mai bine. În 42 de grame de miere (o lingură de miere) sunt 120 de calorii. Aceeaşi cantitate de zahăr rafinat conţine 160 de calorii. În 100 de grame de miere de albine sunt 82,4 grame de carbohidraţi şi 0,2 grame de fibre. Carbohidraţii din miere sunt fructoza, în proporţie de 38%, glucoza, 31%, maltoza, 7 % şi sucroza în proporţie de 2%. Mierea nu conţine deloc grăsimi, iar în 100 de grame sunt 0,3 grame de proteine şi 17, 8 grame de apă. Mierea nu conţine vitamina A, dar contine o serie de vitamine din grupul B. Astfel, în 100 de grame sunt 0,038 de grame de vitamina B2, 0,121 grame de vitamina B3, 0,121 grame de vitamina B5 şi 0,062 grame de vitamina B6. În respectiva cantitate etalon de miere se mai găseşte şi 1% din catitatea zilnică de vitamina B9, respectiv 0,001 grame. Dozele de vitamine din grupul B conţinute de miere asigură sub 3% din necesarul zilnic. În 100 de grame de miere se găseşte doar 1% din necesarul de vitamina C necesară zilnic. În funcţie de tipul de miere, aceasta poate conţine urme de vitamina D şi de vitamina PP, în cantităţi neglijabile însă. În 100 de grame de miere se găsesc 0,42 de miligrame de fier, care asigură circa 5% din necesarul zilnic de fier, două miligrame de magneziu şi şase miligrame de calciu. Se mai găsesc 53 de miligrame de potasiu, patru miligrame de sodiu şi 0,22 miligrame zinc. Pe lângă acestea, conţine şi cantităţi mici şi foarte mici de beriliu, galiu, vanadiu, zirconiu, titan, nichel, staniu şi argint, în cantităţi foarte apropiate de nevoile organismului. Factorul de aciditate al mierii de albine este situat între 3,2 şi 4,5, ceea ce face ca în mierea de albine să fie imposibilă dezvoltarea bacteriilor. Bogăţia nutriţională a mierii de albine vine din conţinutul excepţional de enzime şi aminoacizi, proporţia acestora variind în funcţie de tipul mierii de albine, regiune şi tipul florei din care a fost recoltată. Din cauza faptului că mierea poate conţine bacteria botulinică este contraindicată copiilor până la vârsta de un an. După această vârstă mierea poate fi oferită copiilor fără probleme.