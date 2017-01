Mierea, puţină şi scumpă

Anul acesta se va produce mult mai puţină miere, deci preţurile la raft vor creşte! Acestea sunt estimările președintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea, care a declarat că producția de miere din acest an va fi sub 70% din media anuală înregistrată în România, din cauza secetei exagerate din unele zone ale țării. „Cred că producția totală de miere din acest an va fi sub 70%, între 60 și 65%, față de media anuală de 20.000 - 22.000 de tone. Estimez că în 2014 vom face între 14.000 și 16.000 de tone de miere. Totul depinde însă și de ce vom obține în această perioadă la floarea-soarelui. Scăderea producției va avea efecte și asupra prețului mierii la raft, mai ales că deja a crescut prețul de achiziție, la salcâm cu peste 35%, iar la mierea polifloră - undeva cu 15-20%. Prețul mierii la raft va crește, probabil, cu cel mult 10-15%, dar mai spre toamnă. Sunt și puțin sceptic pentru că, la noi, consumul de miere este încă foarte redus și dacă se mai scumpește vom avea un consum și mai redus”, a declarat Fetea.

Cea mai tragică situaţie se întâlneşte la mierea de salcâm, care s-a făcut sub 20% din media anuală, iar la rapiță - între 70 și 80%. Speranța apicultorilor vine din culturile de floarea-soarelui, mai ales pe partea de sud a țării, aceasta asigurând cel puțin 30% din producția de miere a României. La nivelul UE, consumul de miere se cifrează, în medie, între 1,5 și două kg/cap de locuitor, în țări precum Olanda, Belgia și Germania, iar în România - numai 500 g/locuitor.

"S-a făcut ceva miere la rapiță, 70-80 de procente din producția medie anuală, dar la salcâm nu avem nici 20% din cauza secetei exagerate de anul trecut, dar și din această iarnă. Sunt afectate toată Transilvania, vestul și sud-estul țării. De asemenea, în sud s-au suprapus și ploile cu perioada de înflorire. A rămas doar Moldova, care la salcâm face undeva între 15-20% din producția anuală pe toată țara. Teiul a fost compromis în vestul țării, în Caraș-Severin, în județele din centrul țării, tot din cauza secetei și a temperaturilor scăzute din timpul nopții, dar mai sunt acum ceva recolte mărunte în Moldova. La floarea-soarelui, în vest, este compromisă producția mai mult de 50%. Să vedem ce vom face în sud la floarea-soarelui, care a început bine și care ne-ar putea salva ca să nu fim pe pierdere anul acesta. Trebuie să rezolvăm măcar rezerva de iernare și să avem câteva kilograme în plus pentru extracție", a explicat șeful ACA. Deși familiile de albine au ieșit cu bine din iarna destul de ușoară, reprezentantul apicultorilor afirmă că se confruntă cu depopularea, mai ales la salcâm, "pentru că nu a fost cules în iunie și acum sunt zone unde se dă sirop pentru a păstra și menține familiile de albine".

În ceea ce privește Legea Apiculturii, Ioan Fetea susține modificarea unor reglementări privind deplasarea în pastoral pentru a evita abuzurile, iar în acest sens a fost depus un proiect la minister. "Pe lângă producția slabă, ni s-au pus opreliști și în a avea acces la unele zone melifere. Acum, Consiliile Locale autorizează deplasarea în pastoral în arealul dânșilor și astfel s-au făcut abuzuri la presiunea apicultorilor locali. Am avut peste 60 de sesizări din 25 de județe. Încercăm să modificăm acest regulament, împreună cu Ministerul Agriculturii și Parlamentul, pentru că aspectul cel mai important al unei stupine este culesul, baza maliferă, iar dacă nu există și nu se poate folosi, vorbim degeaba. Am depus un proiect la minister (MADR - n.r.) și vrem să vedem dacă va fi agreat. Ideal ar fi să-l avem până în primăvară", a mai adăugat președintele ACAR.

Asociația Crescătorilor de Albine din România este înființată din 1958, singura cu acoperire națională, are 40 de filiale județene și societăți comerciale de desfacere pentru aprovizionarea apicultorilor cu toate echipamentele și materialul genetic necesar.

Din cei 36.000 - 40.000 de apicultori la nivel național, aproape 60% sunt membri ai ACAR, iar 65% din efectivele de albine sunt deținute de aceștia.