Mierea s-ar putea scumpi cu 25-30% în acest an, deoarece şi producţia de miere la nivel naţional va scădea cu 30% în acest an, la 15.000 tone, faţă de 21.500 tone din 2009, a declarat, ieri, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea. \"Anul acesta, producţia de miere ar putea scădea la 15.000 tone, din cauza ploilor îndelungate şi a nopţilor reci. Depinde foarte mult de natură. Aceasta ar putea determina o scumpire a mierii cu 25-30%. De asemenea, şi preţul carburanţilor a crescut. Un alt motiv pentru scumpirea mierii ar fi şi faptul că preţul de achiziţie al mierii a crescut cu 10-15%\", a afirmat el. Totodată, preşedintele ACAR a menţionat că producţia de miere de salcâm ar putea scădea în acest an sub 2.000 tone, faţă de 7-8.000 tone în 2009. În România existau anul trecut 1,1 milioane familii de albine. În ţară sunt două mari categorii de miere: miere florală (de nectar), ce poate fi miere monofloră sau polifloră, şi miere extraflorală (miere de mană sau de pădure). Cele mai cunoscute sortimente de miere monofloră sunt cele de salcâm, tei, floarea soarelui, mentă, rapiţă, coriandru. Principala piaţă de desfacere este cea externă, peste 60% din producţia de miere românească fiind exportată în ţări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Franţa, Austria, SUA, Canada, Japonia sau China. Conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), consumul anual de miere pe cap de locuitor în România este estimat la circa 500 de grame, mai redus decât în majoritatea statelor europene. Astfel, în Danemarca consumul de miere se ridică pe an la cinci kg/cap de locuitor, în Germania la 1,5-2 kilograme pe cap de locuitor, iar în Ungaria la peste 600 grame.

PRODUSE BIO. Lanţul de magazine Apicola, care aparţine ACAR, va comercializa şi alte tipuri de produse bio, brânzeturi, seminţe, zahăr ecologic, plante medicinale, ceaiuri şi produse de panificaţie bio, nu doar miere ecologică, a declarat Ioan Fetea. \"Acum purtăm discuţii cu producători din România, însă nu pentru miere, pentru că aceasta este deja comercializată în lanţul Apicola, de aproximativ 50 de magazine. Pentru început, vom implementa la magazinele din Târgovişte şi Slobozia un raion separat pentru alte tipuri de produse bio\", a mai declarat el. Altfel, acesta este de părere că producţia apicolă ecologică nu are o piaţă organizată şi că preţul de desfacere este cu 30% mai mare decât produsele obişnuite. Producţia de miere la nivel naţional s-a ridicat anul trecut la 21.500 tone. În ceea ce priveşte mierea ecologică, în 2009, producţia s-a ridicat la 3.200 tone. Anul trecut existau 1.018 producători care practicau apicultura ecologică, în creştere de la an la an, după ce primii producători certificaţi în domeniu au fost înregistraţi în anul 2000. (Apicultura ecologică are ca scop obţinerea de produse apicole pure, fără ultilizarea de substanţe chimice de sinteză - n.r.). ACAR deţine aproximativ 50 de magazine Apicola peste tot în ţară.

MIERE PENTRU JAPONIA ŞI ORIENTUL APROPIAT. Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură (ICDA) a investit circa 600.000 dolari pentru ca hala de producţie să ajungă la criteriile europene de calitate şi are cereri din Japonia şi Orientul Apropiat pentru miere, suplimente nutritive şi produse medicamentoase, a anunţat Cristina Mateescu. \"Investiţia a fost suportată din surse proprii ale institutului şi este aproape finalizată. Avem cereri pentru a exporta miere şi suplimente nutritive în ţările din Orientul Apropiat şi Emiratele Arabe Unite, precum cerere pentru miere şi produse medicamentoase (pe bază de propolis) de la o firmă din Japonia\", a declarat, ieri, directorul general al institutului, Cristina Mateescu. De asemenea, ICDA din Capitală urmează să colaboreze cu Institutul Naţional de Cercetări Agronomice din Franţa pentru studii privind genetica, nutriţia şi bolile albinelor. Mierea împreună cu alte produse apicole (polen, propolis, lăptişor de matcă, ceara de albine, venin) stau la baza realizării unei game largi de suplimente nutritive, medicamente şi cosmetice. Producţia de polen este de 50-60 tone anual, mai ales în zona de centru şi de nord a ţării. ICDA produce şi livrează produse apicole şi apiterapeutice, material biologic (mătci), medicamente pentru tratarea şi combaterea bolilor albinelor şi oferă tehnologii moderne, precum şi asistenţă tehnică în apicultură.