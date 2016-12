Mierea şi lămâia, excelente în caz de răceală şi gripă

La primele semne de răceală şi gripă nu trebuie să apelăm imediat la medicamente. Specialiştii susţin că sunt numeroase produse naturiste excelente pentru tratarea simptomelor. Astfel, mierea este un produs tot mai des folosit în tratamentul naturist al răcelii. Ea ajută sistemul imunitar să lupte cu răceala şi gripa. Nu este recomandat ca mierea să fie pusă în lichid fierbinte (ceai), întrucât îşi pierde proprietăţile antioxidante şi poate deveni chiar toxică. Mierea de albine are proprietăţi antibacteriene şi antimicrobiene, iar dacă aveţi o durere în gât, mierea va calma şi va ajuta vindecarea. Atenţie, nu trebuie să daţi miere copiilor sub un an. Lămâile sunt, de asemenea, ideale. Ele sunt bogate în vitamina C, astfel că au capacitatea de a scădea forţa virusului răcelii şi gripei în organism.