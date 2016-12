Mierea, un excelent “medicament”

Mierea conţine peste 400 de substanţe organice. În principal apă şi zaharuri (fructoză, glucoză, maltoză, zaharoză), la care se adaugă vitamine (în principal complexul B şi, în cantităţi mai mici, vitaminele C, A, D şi K), minerale (potasiu, calciu, magneziu, fosfor, la care se adaugă cantităţi mici de seleniu, crom şi iod) şi enzime, toate dau valoarea incredibilă a acesteia. Specialiştii spun că mierea de salcâm este cea mai fină miere. Are o aromă plăcută şi este foarte bogată în fructoză. Are proprietăţi calmante gastrice şi este un stimulent cardiac. Mierea de brad este un tip rar de miere, pentru că randamentul albinelor este mic. Este foarte bună pentru plămâni şi sistemul respirator, având proprietăţi antiinfecţioase, expectorante şi antitusive. Mierea de tei are aromă plăcută şi pregnantă. Are efecte calmante şi este un bun somnifer. Mierea de floarea-soarelui este cea mai puţin aromată, este densă şi un excelent tonic psihic şi general, stimulând imunitatea. Mierea de mentă este aromată şi plăcută la gust. Are efect antitusiv, bronhodilatator, calmant gastric şi analgezic. Mierea de trifoi are acţiune diuretică, ajută la fixarea calciului în oase, în timp ce mierea de mac are efect somnifer şi antispastic puternic.