Între mieros şi merinos nu există niciun grad de rudenie. După modelul lupului, cel cu blana, merinosul îşi schimbă des lâna. Alimentându-se pe bază de albine, mierosul îşi schimbă stupul şi mai puţin năravul. În materie de parşivism, a ajuns un fel de simbol. Unealta sa de bază o reprezintă pila. Ori de câte ori trebuie să-şi schimbe vocea, îşi ascute limba cu pila, la vârf şi prin părţile esenţiale. Când este pe val, e foarte greu să-i treci prin faţă. De regulă, în astfel de momente, devine arogant şi greţos. Practic, cu excepţia mahărilor de care are nevoie, nu stă de vorbă cu nimeni. Ca bază a caracterului său de doi lei, îi place să flituiască la greu. Expresia sa de bază - “Bâşti”. Până o ia în freză. După impact, perioadă în care este convins că a fost lovit de un meteorit, devine mieros, extrem de amabil şi de maleabil. Gudu - gudu - gudu. Sunt primele sunete pe care le emană în eter după ciocnirea sa cu realitatea înconjurătoare. Ca să se gudure, e suficient să constate că individul din faţa sa are mai mulţi muşchi decât el. Ca să nu spun că, dacă muşchii provin de la cel mai înalt nivel, e făcut muci. În general, este călăuzit în viaţă de interesele sale personale. Când ajunge la o astfel de răscruce, devine extrem de mieros. Paradoxal, în ciuda dotărilor de care dispune la nivel de slugărnicie, nu este în stare să producă miere pentru consum. Nici măcar cât musca inocentă, cunoaşteţi structura ei interioară, care se bagă în locul intim al calului. Mierosul stăpâneşte la perfecţie arta prefăcătoriei, mizând cu predilecţie pe rolurile de cerşetor. Dacă nu-l bagi în seamă atunci când are el nevoie, cum se întâmplă destul de des, bâzâie ca un bondar leneş, încercând să-ţi intre în suflet. Cum să spun, devine mieros până te apucă greaţa… Intrat în Parlament, mierosul vrea să-şi facă partid. Se crede mai util decât este băgat în seamă în viaţa de zi cu zi. Ca să se afirme plenar pe toate palierele Puterii, s-a gândit să-şi facă un partid. După nespălaţi, s-ar putea să avem şi un partid al mieroşilor. Deja, mimând independenţa, s-au transformat într-o organizaţie parşivă a independenţilor. La început, după cum declarau unii şi alţii, nu doreau decât binele ţării! Când spuneau chestia asta, mimând patriotismul autentic, plângeau până sărea cămaşa de pe ei! După aceea, adică, vreau să zic, la sfârşitul momentului inaugural, o lăsau mai moale cu binele ţării. Devenind mult mai realişti, schimbau placa. “Noi vrem posturi”. Când îl prinzi cu mâţa în sac, motivează că este de la protecţia animalelor şi că militează împotriva felinelor maidaneze. Când îl prinzi cu raţa în gură, îţi arată legitimaţia de la “Vânătorul şi pescarul”. Cu alte cuvinte, este pregătit pentru orice etapă a vieţii sale, indiferent cât este de grea şi de surprinzătoare. Ca şi mincinosul de sub clar de lună, mierosul promite orice, mizând pe faptul tehnic că nu-l doare gura. Mierosul seamănă foarte bine cu linguşitorul. După apucături, juri că sunt fraţi gemeni!