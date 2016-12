Migranţi sirieni găsiţi într-o fermă abandonată

O fugă pentru supravieţuire! În timp ce ţara le este măcinată în continuare de războiul civil, iar încleştările dintre al-Qaeda şi militanţii islamici fac în fiecare zi victime, sirienii îşi pot apăra vieţile doar prin exil. De la începutul conflictului, milioane de oameni au plecat în pribegie pentru a scăpa de infernul dezlănţuit în ţara lor. Pentru mulţi dintre ei, însă, călătoria nu se încheie în taberele de refugiaţi. Racolaţi de grupări internaţionale de trafic de persoane, în schimbul câtorva mii de euro, migranţii sunt urcaţi în ambarcaţiuni care abia îşi pot menţine linia de plutire sau înghesuiţi în tiruri şi trimişi spre Europa. Deşi toţi au ca ţintă Germania, drumul le este, de cele mai multe ori, oprit în Bulgaria, România sau Italia. Un raport al Observatorului pentru Drepturile Omului a arătat că, în conflictul armat din Siria, au fost ucise peste 140.000 de persoane, dintre care 7.000 de copii. De aici şi îndârjirea de care migranţii sirieni dau dovadă în încercarea de a ajunge într-o ţară a UE, în speranţa unui trai decent. Un asemenea caz de trafic cu migranţi a fost descoperit întâmplător, ieri dimineaţă, chiar în inima judeţului Constanţa. Alarma a fost dată de angajaţii unei societăţi, care locuiesc într-un imobil din apropierea unei ferme părăsite din comuna Mihail Kogălniceanu.

„AM CREZUT CĂ SUNT HOŢI!“ Cei doi soţi povestesc că au fost treziţi din somn de lătratul câinilor şi că, iniţial, au crezut că hoţii le dau târcoale. „La ora 4.47 ne-am trezit şi am ieşit din casă. Am mers puţin spre hale, iar la un moment dat, am văzut un bărbat pitit în boscheţi. Vorbea stâlcit. Tot încerca să ne spună ceva şi arăta spre hala din mijloc. La un moment dat a zis, în turcă, „arkadaş”, ceea ce înseamnă „prieten”. Atunci i-am spus soţului că sigur sunt mai mulţi străini în apropiere. Şeful nostru a sunat la Poliţie. Am mers în hala spre care arăta bărbatul şi acolo am găsit, ascunse într-un colţ, alte 14 persoane, printre care un copil şi trei femei“, a povestit Lăcrămioara I. În doar câteva minute, zona a fost împânzită de poliţişti.

ANCHETĂ Oamenii legii au stabilit că este vorba despre un grup de migranţi sirieni, printre care şi un copil în vârstă de 10 ani, aduşi în ţară cu ajutorul unui tir. Anchetatorii spun că aceştia au fost lăsaţi în apropierea fermei din Mihail Kogălniceanu. În timp ce poliţiştii încercau să afle cum aveau de gând sirienii să îşi continue călătoria, în poarta fermei a oprit o autoutilitară. Doi bărbaţi din Medgidia au coborât din maşină şi, fără să îşi dea seama că sunt urmăriţi de poliţişti, s-au apropiat de locul în care ar fi trebuit să se afle migranţii. Înconjuraţi de oamenii legii, bărbaţii au susţinut că au oprit pentru a întreba cum pot ajunge la Aeroportul „Mihail Kogălniceanu“. Cel mai probabil, cei doi ar fi urmat să îi transporte pe sirieni spre Bucureşti. Migranţii şi călăuzele au ajuns la sediul Gărzii de Coastă, pentru audieri. Cercetările au fost preluate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Marţi după-amiază, oamenii legii au efectuat percheziţii la domiciliile suspecţilor, din Medgidia. Până în prezent, migranţii sirieni nu au cerut azil politic în România.