Migrarea cadrelor medicale în străinătate, un fenomen incontrolabil

Migrarea cadrelor medicale specializate în străinătate este un fenomen incontrolabil, foarte greu de stopat, în condiţiile în care în România nu pot fi oferite salariile din Occident, a declarat, vineri, subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii (MS), Raed Arafat. Prezent la Vaslui la inaugurarea SMURD în judeţ, Raed Arafat a recunoscut că nu are o soluţie magică prin care ar putea convinge personalul medical de specialitate să rămână în ţară. “Migrarea cadrelor medicale în străinătate este un fenomen incontrolabil. Indiferent ce o să facem, din păcate, nu vom putea plăti salariile din Germania, Franţa sau Anglia. Fenomenul este de înţeles, aşa că această mişcare va rămâne. Nu ai cum să o blochezi. Am încercat să facem tot posibilul, îmbunătăţind condiţiile de muncă. Pe parcurs, aceste lucruri se vor regla, dar nu pot să spun acum că avem o soluţie magică pentru a rezolva această problemă”, a declarat Raed Arafat. Secretarul de stat Arafat susţine, însă, că s-a îmbunătăţit situaţia medicinii de urgenţă la nivel naţional, în condiţiile în care numărul de rezidenţi cu această specialitate a crescut în ultimul an. “Acum doi-trei ani, intrau la facultate o sută de persoane şi ieşeau 20 de specialişti. Din fericire, acest procent s-a inversat şi abia acum începem să dăm la spitale un număr mai mare de specialişti de medicină de urgenţă”, a subliniat Arafat. Luna trecută, în România, pe medicină de urgenţă au absolvit 55 de rezidenţi, care vor merge la mai multe spitale din ţară pentru a acoperi deficitul de specialişti de la Unităţile de Primiri Urgenţe.