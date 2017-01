Mihaela Rădulescu a lansat cartea „Întreabă-mă orice\"

Mihaela Rădulescu şi-a lansat, sâmbătă, în cadrul Târgului de Carte Bookfest 2011, o nouă carte, intitulată „Întreabă-mă orice\". Autoarea s-a arătat încântată de participarea a aproximativ 200 de fani, veniţi să o vadă şi să ia autografe. Titlul amintit a apărut la editura Polirom şi conţine ilustraţii de Ana Ularu, Andreea Esca şi Dani Oţil.

Potrivit reprezentanţilor standului, cartea vedetei TV este unul dintre cele mai vândute volume ale lor în cadrul Bookfest 2011. Volumul strânge 425 de întrebări mai mult sau mai puţin comode, constituindu-se într-o lucrare interactivă. „Sunt strânse în timp, unele chiar din caiete în care-mi pregăteam interviurile cu invitaţii mei de la emisiuni. Pe unele nu le-aş fi adresat niciodată cuiva care ar fi trebuit să-mi răspundă în public, dar în spaţiul intim al unei cărţi poate oricine răspunde. Am vrut să fie o carte interactivă, am lăsat loc pentru răspuns după fiecare întrebare, astfel încât cititorul să scrie cartea mai departe şi să-i devină şi mai dragă, pentru că e despre el. Mai mult, cartea are şi o variantă electronică, se pare ca sunt primul autor român care are propria aplicaţie pe iPhone (la Humanitas Digital) şi în curând, pe iPad (dar pe iPad apare şi Mircea Cărtărescu)\", a declarat Mihaela Rădulescu.

În cadrul aceleiaşi edituri, ea a mai publicat cărţile \"Despre lucrurile simple\" (2007) şi \"Nişte răspunsuri\" (2009), volume care au devenit bestselleruri încă de la apariţie. Volumul anterior, \"Nişte răspunsuri\", a fost vândut anul trecut în 50.000 de exemplare.