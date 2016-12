Mihai Albu suferă după fosta soţie

Designerul Mihai Albu a fost luat prin surprindere de fosta lui soţie, Iulia, după ce aceasta s-a afişat, recent, cu un bărbat misterios. „Ce pot să mai zic? Credeţi că mi-e uşor când îmi văd fosta soţie lângă un alt bărbat? Nu mi-e indiferent, nu mă simt confortabil. Este alegerea ei, face ce vrea. N-am cum să-i impun nimic. Nimeni nu ştie ce e în sufletul meu”, a mărturisit Mihai Albu.

Creatorul subliniază faptul că gestul Iuliei de a se afişa în parc cu un nou bărbat a avut efectul unor săgeţi care i-au nimerit inima. „Nu mai pot să comentez nimic. În ultima perioadă, am trecut prin destule şi am sufletul încărcat. E adevărat că multe dintre acţiunile ei n-au fost pe placul meu. Am iubit-o foarte mult. Şi acum ţin la ea. Nu vreau să-i reproşez nimic. Când fetiţa va creşte mare, va vedea şi va discerne dacă acţiunile mamei au fost bune sau rele”, a mai explicat designerul.

(C. S.)