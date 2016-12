Mihai Bălaşa, fundaşul cu “lipici” la gol al Viitorului

Pentru Liga 1 la fotbal, FC Viitorul Constanţa propune noi jucători din cadrul Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”. Unul dintre aceştia este Mihai Bălaşa, un jucător polivalent de doar 17 ani, internaţional de juniori, care poate evolua ca fundaş central, fundaş dreapta, dar şi mijlocaş defensiv. Fiul lui Cristi Bălaşa - fostul component al formaţiilor Chindia Tîrgovişte, FC Argeş sau FC Farul Constanţa - Mihai a crescut rapid în evoluţii de la un sezon la altul. A fost desemnat cel mai bun fundaş la Cupa Stelelor Estului, este un jucător convocat constant la lotul naţional şi, lucru mai rar în fotbalul actual, cu mult “lipici” la gol. Urcă des în careul advers la faxele fixe şi reuşeşte să înscrie de foarte multe ori, mai ales prin lovituri cu capul. Din acest sezon a făcut pasul la echipa de seniori, iar mirajul Ligii 1 îi oferă motivaţia necesară.

„Mă bucur foarte mult că am ajuns la echipa de seniori. Sper ca evoluţiile mele să fie tot mai bune şi să mă impun. Liga 1 este o mare provocare pentru mine, orice jucător îşi doreşte să ajungă aici, indiferent de vârstă. Am un joc bun de picior, pot evolua pe mai multe posturi, îmi place să urc în atac, să înscriu, să contribui cât mai mult la rezultatele echipei. În rest, îi las pe antrenori să decidă care sunt calităţile mele. Nu în ultimul, tinerii din lot avem şi avantajul că putem primi sfaturi foarte utile de la cel mai bun jucător român din toate timpurile“, spune tânărul fundaş al Viitorului. Mihai Bălaşa a evoluat în ambele confruntări de verificare din Turcia ale Viitorului, iar lipsa de trac şi determinarea arătată îl anunţă ca una dintre opţiunile de luat în seamă de către antrenorul Cătălin Anghel. „Este un jucător cu un potenţial extraordinar, cu o perspectivă foarte frumoasă, pe care sigur ne vom baza chiar în Liga 1. Are toate calităţile pentru a face mare performanţă. A crescut mult în ultimul an. Promovarea la seniori a venit firesc şi aştept de la el să facă şi pasul spre Liga 1 şi sunt convins că va reuşi. Trebuie să rămână modest, concentrat şi serios“, consideră tehnicianul Viitorului.

AMICAL CU ŢSKA SOFIA. Sâmbătă, de la ora 17.00, Viitorul va disputa la Bolu, la 120 km distanţă de Kizilcahamam, a treia partidă de verificare din cantonamentul pe care îl efectuează în Turcia. Constănţenii vor întâlni vicecampioana Bulgariei, ŢSKA Sofia, formaţie care are în palmares 31 de titluri de campioană, record absolut pentru ţara vecină. Pentru acest meci la Viitorul nu vor evolua Nicolae Dică, Denis Alibec şi Ionuţ Vînă, toţi cu probleme medicale.