Mihai Eminescu, aniversat la Constanţa

Instituţiile de cultură constănţene au organizat, ieri, o serie de manifestări culturale care au marcat împlinirea a 158 de ani de la naşterea poetului naţional Mihai Eminescu. Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, în parteneriat cu Şcoala cu clasele I - VIII „Constantin Brâncoveanu”, Şcoala Populară de Arte şi Meserii şi Asociaţia Artiştilor Plastici Amatori „Amfora”, a organizat, la Galeriile „Amfora”, sub genericul „Dor de infinit”, o şezătoare literar-muzicală. Manifestarea a fost deschisă de elevii Şcolii „Constantin Brâncoveanu”, care, sub coordonarea profesorilor Liliana Enache şi Liana Nicola, au prezentat un program artistic cu cîntece şi poezii din opera celui supranumit „poet nepereche”: „O rămîi...”, „Floare albastră”, „Ce te legeni, codrule”, „Mai am un singur dor” şi „Pe lîngă plopii fără soţ”. De asemenea, îndrumaţi de profesoara Gumer Acmola, trei copii din cadrul Cenacului Literar „Negip Hagi Fazal” al comunităţii tătare din Constanţa, Maza Acmola, Bilal Aigian şi Meral Amza, au recitat în limba tătară poezia „Revedere” şi un fragment din poemul „Luceafărul”. Elevii Şcolii Populare de Arte şi Meserii – Otilia Chirică, de la clasa de canto a prof. Gabriela Popescu, corepetitor Ala Bivol, Marian Avramescu, de la clasa de actorie a profesorului Radu Popescu au prezentat şi ei un program artistic dedicat poetului Mihai Eminescu. „Am dorit să marcăm acest eveniment aşa cum se cuvine, prezentînd cîntece şi poezii din opera poetului Mihai Eminescu. Copiii au fost minunaţi şi au demonstrat că opera celui mai mare poet român al tuturor timpurilor nu a fost uitat”, a declarat directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Petre Paul Nicolescu.

Medalie aniversară „Mihai Eminescu - 158 de ani de la naştere”, lansată la Clubul de Numismatică

Societatea „Ovidiu Numis” SRL a lansat, ieri, o medalie dedicată aniversării a 158 de ani de la naşterea poetului Mihai Eminescu. Medalia a fost realizată la iniţiativa directorului Societăţii „Ovidiu Numis”, Bogdan Mihai, din tombac lucios, suflată în praf de aur, într-un tiraj de 25 de exemplare. Aceste medalii sînt doar pentru colecţionarii constănţeni şi îl ilustrează, în mijloc, pe Mihai Eminescu, iar pe margine este scris „158 de ani de la naştere”. Tot ieri, în vitrina Clubului de Numismatică din Constanţa au fost expuse 48 de medalii, precum şi cărţi rare dedicate poetului aniversat. Directorului Societăţii „Ovidiu Numis”, Bogdan Mihai, a precizat că medaliile fac parte din colecţia sa personală, care include 111 piese închinate autorului poeziei „Luceafărul”, începînd cu medalia care ilustrează cristelniţa în care poetul a fost botezat şi terminînd cu cea care prezintă masca mortuară a lui Mihai Eminescu. Medaliile expuse sînt confecţionate din tombac lucios aurit, bronz şi argint. De asemenea, în vitrină sînt expuse cărţi rare despre viaţa şi opera scriitorului aniversat, de la „Povestea lui\" de George Buznea, pînă la „Poezii despre Eminescu\", lucrare apărută într-o ediţie specială.

Tot ieri, membrii Cenaclului literar „Mihai Sadoveanu” din cadrul Cercului Militar Constanţa au organizat, sub semnul inegalabilului Mihai Eminescu, un recital de poezie. De asemenea, la sediul Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman” a avut loc un eveniment cultural organizat de Secţia de Copii, în colaborare cu şcolile şi grădiniţele partenere, care a inclus audiţii de poezie eminesciană. La etajul I al instituţiei au fost prezentate lucrări de grafică realizate de copii. Pe parcursul acestei luni, Secţia de Copii a Bibliotecii Judeţene va organiza şi un Atelier literar, intitulat „Eminescu, al poeziei noastre domn”.