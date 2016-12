Mihai Ghimpu nu îl mai susţine pe Marian Lupu la preşedinţia R. Moldova

Preşedintele interimar al R. Moldova, Mihai Ghimpu, a declarat ieri că nu va susţine candidatura liderului Partidului Democrat (PDM), Marian Lupu, pentru funcţia de şef al statului. Ghimpu a făcut această declaraţie după şedinţa de ieri a Parlamentului, întrebat de jurnalişti dacă Alianţa pentru Integrare Europeană (AIE) va înainta sau nu un candidat comun. Mihai Ghimpu şi-a explicat poziţia prin faptul că Marian Lupu a vorbit despre Partidul Liberal (PL) ca despre o extremă-dreaptă. ”Nu îl mai susţin pe Lupu dacă m-a criticat şi gata. Eu am spus aşa: există stânga mincinoasă şi dreapta cu adevărul”, a subliniat preşedintele PL. Potrivit lui Mihai Ghimpu, liberalii au mai multe candidaturi la preşedinţie dar este prea devreme să se vorbească despre acest subiect. ”Să vedem mai întâi dacă cetăţenii acceptă ca preşedintele să fie ales de ei direct”, a subliniat Ghimpu.

Nici Partidul Comuniştilor (PCRM) nu se grăbeşte să desemneze un candidat pentru alegerile prezidenţiale, pentru că are îndoieli că referendumul din septembrie va avea succes. ”Nu vrem alegeri directe ale preşedintelui. Deşi eu am fost preşedinte de ţară, eu vreau să avem o republică parlamentară. Conflictele dintre Preşedinţie şi Parlament vor fi inevitabile, aşa cum au fost între Snegur şi Moţpan, dar şi între Lucinschi şi Diacov. Noi însă nu am avut conflicte”, a declarat liderul comunist Vladimir Voronin. Acesta a mai declarat că Marian Lupu îl susţine pe şeful interimar al statului, Mihai Ghimpu şi încă mai speră să câştige preşedinţia ţării. “Noi nu mai vrem să ne jucăm cu AIE şi ceea ce reprezintă Ghimpu”, a spus Voronin, după ce Parlamentul a refuzat includerea pe ordinea de zi a proiectului de demitere a lui Mihai Ghimpu, propus de comunişti. Potrivit lui Voronin, deputaţii comunişti au participat la şedinţa de ieri a Legislativului pentru a demonstra că Marian Lupu este un aliat şi susţinător al preşedintelui interimar, iar toate declaraţiile făcute de liderul PD nu fac decât să inducă în eroare populaţia. Lupu îi ceruse vineri preşedintelui interimar să revizuiască şi chiar să anuleze decretul privind declararea zilei de 28 iunie 1940 drept zi a ocupaţiei sovietice.

Voronin a mai adăugat că Marian Lupu încă mai speră să ajungă în funcţia de preşedinte al ţării cu ajutorul lui Ghimpu şi al altor părţi componente ale Alianţei. La rândul sau, liderul democrat a declarat că tot ce au făcut deputaţii comunişti în şedinţa de miercuri este o ruşine, iar faptul că Mihai Ghimpu deţine funcţia de preşedinte interimar se datorează în primul rând comuniştilor, care în noiembrie au boicotat alegerea preşedintelui.