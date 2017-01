Mihai Guriţă va reveni la FC Farul

Plecat în această vară la vicecampioana Steaua Bucureşti, cu gîndul de a bifa la 34 de ani o prezenţă surprinzătoare în grupele Ligii Campionilor, Mihai Guriţă a sfîrşit prin a fi împrumutat la nou-promovata Gloria Buzău. Atacantul nu a rezistat însă decît patru etape la formaţia din Crîng, chiar dacă preluase şi banderola de căpitan, noul antrenor, Ştefan Stoica, hotărînd să renunţe la serviciile sale. Marţi seară, Guriţă şi-a reziliat contractul cu Steaua şi a anunţat că doreşte să revină la Constanţa, unde este foarte iubit de suporteri. Declaraţiile sale au ajuns la urechile conducătorilor grupării de pe litoral, care au decis să-l cheme la tratative. Aseară, „veteranul” Guriţă s-a întors pe litoral, iar în cursul dimineţii de astăzi va avea discuţia decisivă cu oficialii Farului. “Sînt liber de contract, îmi doresc foarte mult să revin la Farul şi cred că sînt şanse mari în acest sens. Nu sînt probleme din punct de vedere al regulamentului şi pot fi legitimat în orice moment. Cred că mi-am făcut şi în trecut datoria pentru Farul şi de aceea suporterii mă apreciază şi promit că nu-i voi dezamăgi dacă voi mai juca la Constanţa”, a explicat Guriţă. “M-a sunat Mihai Guriţă, mi-a spus de dorinţa lui de a reveni la Farul şi miercuri seară am discutat cu Gigi Becali. Mi-a spus că a fost reziliat contractul lui Guriţă cu Steaua şi din punctul lui de vedere poate să se ducă unde doreşte. Mihai este aşteptat să vină la Constanţa, dar decizia de a rămîne sau nu la Farul îi aparţine în totalitate antrenorului Gache. Cei doi vor avea o discuţie şi dacă vor cădea de acord atunci Mihai ar putea reveni, însă, repet, Gache este cel care decide”, a anunţat finanţatorul Farului.

Un alt fost farist, Cosmin Paşcovici, ar putea reveni şi el la Constanţa, după ce a plecat în urmă cu două sezoane la Dinamo. Ajuns între timp la UTA, fundaşul în vîrstă de 29 de ani nu mai intră în vederile antrenorului Marius Lăcătuş, iar conducerea clubului arădean l-a anunţat că-şi poate căuta altă echipă. “Am fost cîteva zile la Constanţa şi m-am antrenat, dar nu am primit nici un răspuns în privinţa unei eventuale reveniri. Eu aş vrea să mă întorc, pentru că la Constanţa este casa mea şi echipa la care am pus mult suflet, dar nu depinde doar de mine”, a spus Paşcovici. Situaţia sa este însă mai complicată, partea financiară contînd enorm, întrucît Denis, fiul jucătorului, urmează un tratament extrem de costisitor în Franţa, din cauza unei tumori pe creier. Beneficiarul unui contract destul de bun la UTA, Paşcovici se poate întoarce la Constanţa doar dacă i se oferă măcar aceeaşi sumă. “Mai am trei ani de contract cu UTA şi nu sînt atît de sigur că vreau să-l întrerup pentru că am mare nevoie de bani. Trebuie să mă ajut singur, pentru că nu este multă lume alături de familia mea”, a explicat Paşcovici.

Directorul tehnic al Farului, Ion Marin, a declarat însă că nu s-au purtat încă discuţii cu cei doi fotbalişti. ”Guriţă poate să declare ce vrea, la fel cum a spus şi Paşcovici că vrea înapoi la Farul, este dreptul lor. Ne aflăm la nivelul declarativ al problemei şi nimic mai mult. Poate de luni încolo să fie ceva”, a spus “Săpăligă”.